Dumaen åpner for at Putin kan gjenvelges - kan sitte til 2036

Under en tale til partiet sitt, Forent Russland, sa presidenten tirsdag at han ville støtte et nytt forslag fra partiet om å resette presidentperioden, så lenge det godkjennes av landets høyesterett.

Endringen vil tillate at presidenten får sitte ut over hans nå fjerde periode, som varer til 2024.

Tilleggsforslag i siste liten

Siste liten-forslaget kom fra partifelle Valentina Teresjkova, mens statsdumaen skulle stemme over Putins andre forslag til grunnlovsendringer, ifølge The Moscow Times.

382 representanter stemte for og 44 unnlot å stemme i den andre avstemmingen om grunnlovsendringene. Ingen stemte imot. En tredje og avsluttende avstemming er ventet onsdag.

Avgjørelsen må også godkjennes av Russlands høyesterett.

Første grunnlovsendringer på 27 år

De nye endringsforslagene omfatter blant annet innlemmelse av russernes «tro på Gud». De slår også fast at ekteskap er en heterofil samlivsform, opplyser statsdumaens nestleder Pjotr Tolstoj.

Forslagene forbyr også å avgi russisk territorium. En slik endring kan sikre at Russland beholder Krim-halvøya som landet annekterte i 2014, samt øygruppen Kurilene, som i flere tiår har vært et stridstema med Japan, mener Vladimir Masjkov, som sitter i en Kreml-oppnevnt arbeidsgruppe.

Kan sitte til 2036

Senest før helgen gikk Putin ut og lovet å ikke klamre seg til makten.

– Det vil være uakseptabelt eller ødeleggende for landet dersom jeg tyr til triks for å forlenge mandatet. Det frykter jeg, dette kommer jeg ikke til å gjøre, sa Putin da.

Grunnloven tillater i dag en president å sitte i to perioder, noe som betyr at Putin kan sitte til 2024. Endringen vil tillate ham å sitte helt til 2036.

67 år gamle Putin har sittet ved makten i Russland enten som president eller statsminister i to tiår og er den lengstsittende lederen siden Josef Stalin.