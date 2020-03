FN refser Oljefondet for Israel-investeringer

Kritikken er to av flere punkter i en gjennomgang FN-komiteen har gjort av Norges praktisering av menneskerettigheter.

Komiteen merker seg at regjeringens globale pensjonsfond, verdens største i sitt slag, har sitt eget etiske råd som vurderer hvilke selskaper som fondet av etiske grunner bør unngå å investere i.

Men rapporten uttrykker bekymring for at Oljefondet har investert i noens selskaper som har deltatt i ødeleggelse av palestinske hjem, i israelske bosettinger og andre aktiviteter på okkuperte palestinske områder.

Komiteen anbefaler at Norge revurderer investeringer som er engasjert i operasjoner på okkupert palestinsk land.

Norge får kreditt for å bidra økonomisk til det internasjonale Grønne Klimafondet og arbeid for å innfri 2030-mål for å redusere utslipp av drivhusgasser.

Men – komiteen er bekymret for at regjeringen deler ut så mange lisenser til leteboring etter olje og gass i Arktis og Barentshavet.

FN-komiteen anbefaler at Norge revurderer sin avgjørelse om å øke leteboring etter olje og gass og prioriterer sine menneskeretts-forpliktelser ved vurdering av sin politikk for utvinning av sine naturressurser og eksport.

