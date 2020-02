Listhaug reagerer på regjeringens nye returpolitikk

Mandag ettermiddag ble det klart at regjeringen ønsker å stanse utsendingen av enkelte asylsøkere. Har de oppholdt seg i Norge i mer enn 16 år, og dersom oppholdstid sammen med alder er 65 år, vil vedkommende få oppholdstillatelse.

Dette forslaget reagerer Frps nestleder Sylvi Listhaug sterkt på. Hun sier til NRK at regjeringen nå går mot Granavolden-plattformen.

– Høyre var tydelige da Fremskrittspartiet gikk ut av regjering og sa at de ikke skulle liberalisere innvandringspolitikken. Så ser vi nå at man stanser returen av personer som har vært lenge i Norge, og som har fått avslag på søknaden. Det er en liberalisering av politikken som jeg er veldig skuffet over, sier Listhaug til NRK.

Engangsløsning

Ordningen innebærer at om asylsøkeren har vært i Norge i 30 år og er 35 år gammel, eller har vært her i 16 år og er 49 år gammel, kan vedkommende søke om permanent oppholdstillatelse.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning på høring mandag kveld. Forslaget innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse.

– Å få oppholdstillatelse vil være positivt for den enkelte, som blant annet vil få mulighet til å arbeide og forsørge seg selv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Listhaug påpeker at regjeringen med sitt forslag stanser retur av personer politiet ønsker å sende tilbake til sine hjemland.

– Frp ville aldri gått med på å stanse denne returen. Dette er et helt feil signal å sende, sier Listhaug til NRK.

Glad for endring

En 63 år gammel etiopisk kvinne som har bodd i Norge i 18 år, søkte i desember om å få bli i landet under regjeringens nye lovgivning, men ble i forrige uke pågrepet av politiet og hentet til Trandum for utsending, skriver Dagbladet. Vedtaket gjør at hun slipper å bli tvangsutsendt i påvente av det nye regelverket.

– Jeg er glad for at regjeringen nå stopper utsendelsene av dem som kan omfattes av reglene som kommer, slik at de får mulighet til å bli vurdert for amnesti, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).