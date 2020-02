59 prosent mener det var riktig av Frp å gå ut av regjering. Det viser en fersk spørreundersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter. I undersøkelsen med 1027 respondenter er svarene brutt ned på hvilket parti deltakerne stemmer på.

Senterparti-velgerne er blant dem som er klart mest positive til Frps regjerings-exit. 68 prosent mener det var riktig av dem å forlate regjering, 10 prosent mener det var feil, 22 prosent vet ikke. Kun Frp-velgere er mer positive enn Sp-velgerne.

Likevel er Senterpartiet et parti som risikerer å tape oppslutning på at Frp går tilbake i opposisjon.

– Jeg tror at partistrategene i Senterpartiet kanskje ikke er så glade for at Frp går ut, men velgerne tenker ikke sånn. Det er en del protestvelgere som flyter mellom partier som Frp og Sp. De har noen av de samme velgerne. Nå som Frp er ute av regjering vil de fronte hardere på saker som Sp-velgere liker, mener politisk kommentator i VG, Tone Sofie Aglen.

Ja til kjøtt, fly og dieselbiler

Aglen mener Senterpartiet har utviklet seg fra å være et rent landbruk- og distriktsprofilert parti til å utvide rollen sin til å bli et bredere protestparti.

– Det er anti-reformer, anti-elite, kritiske til DAB, og mener kjøtt, fly og dieselbiler må få leve videre. De siste årene har Sp tatt et protest-rom Frp tradisjonelt ville hatt. Senterpartiet i opposisjon har breiet seg veldig ut og blitt et effektivt protestparti, mens Frp har sittet i regjering og tonet ned den samme retorikken, sier hun.

Mange Sp- og Frp-velgere deler synet på at bilen skal ha en viktig plass i samfunnet. De tar pelsbøndene sin side, er for snøscootere, og synes ikke noe om flyskam og kjøttskam, ifølge Aglen.

– Det er en viss enighet om flere saker i de to partiene. Det er en del av disse sakene Frp potensielt kan danne flertall for, sammen med Sp og Høyre.

– Har brukt den type retorikk mer

Valgforsker Johannes Bergh tror den nye situasjonen blir vanskeligere for Senterpartiet.

– Senterpartiet har kritisert de som styrer og eliten i store deler av sin historie. De siste årene har partiet styrket seg veldig, og kanskje brukt den typen retorikk enda mer enn tidligere, godt hjulpet av at regjeringen er upopulær og har gjennomført reformer som har skapt misnøye i distriktene, sier Bergh til ABC Nyheter.

Han mener de siste årene har vært en slags perfekt situasjon for Senterpartiet i norsk politikk.

– De har vært alene om å ha den tydelige kritikken mot regjeringen. Når Frp får en mer fristilt rolle, er det to partier som har noen av de samme poengene og argumentene. Sp kan imidlertid argumentere med en viss rettferdighet at Frp har vært med på regjeringens politikk.

Hele rødgrønn side kan tape

Bergh påpeker at hele den rødgrønne siden risikerer å tape oppslutning på at Frp har gått ut av regjeringen.

– Situasjonen før Frp gikk ut var at regjeringen styrte mot et tap i 2021. Nå har det skjedd en endring som kan være positiv for særlig KrF og Frp, og gi noen nye muligheter, sier han og legger til:

– I verste fall kan det føre til at Solberg-regjeringen må gå av, og de rødgrønne må ta over. Det ønsker de ikke før et stortingsvalg.

Valgforskeren viser til at det er andre muligheter til å få kastet den sittende regjeringen når den har blitt en mindretallsregjering uten en fast samarbeidsavtale med andre partier.

– Dette er ikke en katastrofal situasjon for de rødgrønne, men det er en mye mer usikker situasjon.

ABC Nyheter har vært i kontakt med Senterpartiet. Partiet ønsker ikke å kommentere spørreundersøkelsen.