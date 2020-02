86 prosent av Frp-velgere mener det var riktig av Frp å gå ut av regjering. Det viser en fersk spørreundersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av ABC Nyheter. Kun 7 prosent av Frp-velgere mener det var feil, og 7 prosent vet ikke.

– Jeg er glad for at velgerne våre så klart viser at de mener det var en riktig beslutning for Frp å gå ut av regjering. Sammen med mange oppløftende meningsmålinger den siste tiden er det en real vitamininnsprøyting, sier partileder Siv Jensen til ABC Nyheter.

Valgforsker Johannes Bergh mener resultatene av spørreundersøkelsen viser at det er en unison støtte i Frp for at partiet trakk seg fra regjeringen.

– Det er interessant og påfallende at støtten er så sterk. Hvis du går noen år tilbake i tid var det veldig stor støtte til regjeringssamarbeidet blant Fremskrittspartiets velgere. Den viktigste årsaken til endringen er nok at Venstre og KrF kom inn i regjering. Frp og deres velgere opplever at man svelget flere kameler enn man ønsket, og at det derfor ble et vanskelig samarbeid, sier Bergh til ABC Nyheter.

VIDEO: Se Sylvi Listhaug forklare hvorfor Frp måtte forlate regjering

Høyre på kollisjonskurs?

Tone Sofie Aglen er politisk kommentator i VG. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

ABC Nyheters undersøkelse viser at 59 prosent av befolkningen samlet sett mener det var riktig av Frp å forlate regjeringen. 15 prosent mener det var feil, og 26 prosent vet ikke.

1027 respondenter med ulik partitilhørighet svarte på undersøkelsen.

Politisk kommentator i VG, Tone Sofie Aglen, tror folkets støtte til Frps exit henger sammen med profilen til partiet.

– Fremskrittspartiet er polariserende fordi det er det ytterparti. Selv om de som liker Frp liker dem godt, så er det mange som misliker Frp mye sterkere enn de misliker andre partier. Min magefølelse er at den nye regjeringen har et større potensiale for å bli en mer populær regjering i befolkningen som helhet, sier Aglen til ABC Nyheter.

I Oslo svarte 52 prosent det var riktig å gå, Nord-Norge (61 prosent), Midt-Norge (64 prosent), Vestlandet (58 prosent) og Sørlandet med Telemark (54 prosent). Blant de over 60 år henter Frp størst støtte for sin beslutning (64 prosent, mens blant de yngste i alderen 18-29 år var støtten noe lavere (54 prosent).

Spørreundersøkelse viser at Høyre-velgerne er på linje med befolkningen forøvrig. Mens et betydelig flertall av Høyres velgere på 59 prosent mener det var riktig av Frp å gå, mener 25 prosent at det var feil. Det er den høyeste andelen blant noe parti.

– Jeg synes 59 prosent er et overraskende høyt tall. Fra Høyre-ledelsen sin side har det hele tiden vært signalisert at de ønsker et samarbeid som inkluderer Frp, og at de er skuffet over exiten. Denne målingen tyder på at de litt på kollisjonskurs med egne velgere, sier Aglen, kommentator i VG.

Solberg: – Konstaterer at det er et valg Frp har tatt



Valgforsker Johannes Bergh Foto: UIO

Valgforsker Johannes Bergh er enig i analysen om at Høyre ønsket en bred, borgerlig regjering med Frp med på laget, men er ikke like overrasket over at så mange Høyre-velgere synes det var riktig av Frp å gå.

– Det kan hende mange Høyre-velgere føler på en slags lettelse over at det skjedde en endring i regjeringen. Før Frp gikk ut, så styrte regjeringen med stø kurs mot et valgnederlag i 2021, sier Bergh og fortsetter:

– Det var mye interne konflikter, de rødgrønne gjorde det bra, og det var i det hele tatt en dyster situasjon for den borgerlige siden. Endringer og en ny dynamikk kan være positive for oppslutningen deres, og det tror jeg kan forklare den positive holdningen blant Høyre-velgerne, sier Bergh.

Han understreker imidlertid at borgerlig side kan få problemer med å presentere et troverdig regjeringsalternativ i forkant av stortingsvalget 2021, fordi Frp trakk seg fra regjeringen kun 18 måneder før valget.

Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å kommentere resultatene av spørreundersøkelsen.

– Vi konstaterer at det er et valg Frp har tatt. Vi skal ha et godt samarbeid med Frp på Stortinget. Et borgerlig flertall skal fortsatt gi en borgerlig politikk, sier Solberg i en kommentar til ABC Nyheter.

VIDEO: Før de forlot regjeringen forklarer Siv Jensen hva som er avgjørende.