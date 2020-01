Etiopias statsminister Abiy Ahmed fikk tildelt Nobels fredsprid for 2019 for sitt arbeid for fred på Afrikas Horn.

USAs president Donald Trump antydet etter at dette ble kjent, at han hadde reddet «et stort land» fra krig, og dette skulle ha vært Etiopia.

I dag kommenterte fredsprisvinneren de noe pussige kommentarene og antydningene fra verdens mektigste mann.

– Hvis Trump har noe å klage på, så må han vende seg til Oslo og ikke Etiopia, sa statsministeren under en pressekonferanse i Sør-Afrika.

USA og Trump har ikke vært involvert i arbeidet for fred mellom Etiopia og Eritra, men landet har deltatt i arbeidet for å finne en løsning på byggingen av en dam hvor Egypt, Sudan og Etiopia er uenige. Men det er altså noe helt annet enn det Abiy Ahmed fikk fredsprisen for.

Så sent som i forrige uke trakk Trump frem Nobels fredspris under et møte med sine tilhengere, melder britiske BBC, som også var de første til å omtalte Abiy Ahmeds kommentarer.

Den etiopiske statsministeren var på besøk hor presidenten i Sør-Afrika Cyril Ramaphosa for å involvere ham i arbeidet med å finne en løsning på konflikten om «Grand Renaissance Dam», etter at USAs initiativ har strandet.

Egypt frykter at vanndammen vil berøre deres vannforsyninger via den mektige elven Nilen.

