– Selvmotsigelse fra Anniken Hauglie om handlingsrommet i EØS

Rødt-leder Bjørnar Moxnes utfordrer Ap og Høyre om EØS-inngrep i norsk arbeidsliv, etter Anniken Hauglies opptreden i Stortinget.

– Både Ap og Høyre snakker om handlingsrom i EØS. Jo mer motstand det har blitt mot EØS i arbeidslivet, jo mer har arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Arbeiderpartiets Hadia Tajik og Arild Grande snakket om handlingsrommet. Men i Stortinget sier jo statsråd Hauglie at bruk av handlingsrommet kan føre til at Norge bryter EØS-traktaten.

Det sier Bjørnar Moxnes (Rødt) til ABC Nyheter, etter det han oppfatter som en svært så interessant uttalelse fra statsråd Hauglie i Stortingets spørretime 28. november.

– Vi risikerer traktatbrudd



Norsk Høyesterett ble overprøvd av EØS’ kontrollorgan ESA i spørsmål om reisegodtgjørelse i en norsk tariffavtale. Det får Rødt-leder Bjørnar Moxnes til å spørre seg hva det norske «handlingsrommet» i handelsavtalen egentlig innebærer:

– I Stortinget sa Anniken Hauglie at det finnes et handlingsrom, men når det gjelder reise-, kost- og losjigodtgjørelse for utenlandske arbeidstakere risikerer vi traktatbrudd hvis vi benytter oss av det.

– Bør merke seg



– Det er en selvmotsigelse alle som bryr seg om norsk sjølråderett, norsk industri og som ikke ønsker at arbeidsfolk med norske arbeidsvilkår skal skiftes ut, bør merke seg, sier Moxnes om Hauglies uttalelser.

En langvarig strid om reise-, kost- og losjigodtgjørelse (RKL) førte til at norsk Høyesterett slo fast at tariffavtalen fullt ut skulle gjelde også utenlandske arbeidstakere.

Høyesterett ble overprøvd av EØS-avtalens vaktbikkje i Brussel, ESA, noe som førte til at den norske Tariffnemnda bøyde seg for ESA. Dermed ble RKL-godtgjørelsen redusert for utenlandske arbeidere - til rasende reaksjoner i Fellesforbundet.

– EØS-handlingsrom en selvmotsigelse

I spørretimen sist onsdag fikk det Karin Andersen (SV) til å spørre om regjeringen kan, men ikke vil forsvare en av grunnpilarene som siden 1907 har sikret norsk arbeidsliv mot negative virkninger av arbeidsinnvandring.

– Man har jo alltid mulighet til å teste handlingsrommet ved å sette det på spissen. I dette tilfellet kunne man risikere å styre mot traktatbrudd, svarte Anniken Hauglie.

– Hvis det er riktig at bruk av handlingsrommet ville være traktatbrudd, er det en selvmotsigelse å snakke om handlingsrom, bemerker Bjørnar Moxnes til statsrådens svar.

Hauglie aksepterer vedtaket

Moxnes mener spørsmålet om RKL er et grunnleggende prinsipielt spørsmål om det er Høyesterett som skal bestemme i Norge, eller EU.

– EU vant fram. Det førte til en beslutning som har ført til opprør. Den største avdelingen i Fellesforbundet har gått fra ja til nei til EØS, sier Rødt-politikeren.

– Støtter statsråden at EU-direktiv skal kunne tvinge gjennom slike endringer før de er implementert hverken i EU eller i norsk lov? ville Moxnes vite i et skriftlig spørsmål til Anniken Hauglie.

«Som statsråd tar jeg Tariffnemndas vedtak til etterretning», skriver Hauglie blant annet.

