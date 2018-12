MDG fremmer mistillit mot regjeringen mandag

Miljøpartiet De Grønne brysker seg på Stortinget mandag. Partiet fremmer mistillitsforslag mot Erna Solbergs regjering. Forslaget får ikke støtte av Arbeiderpartiet.

– Vår tålmodighet med Solberg-regjeringen er nå slutt, sier MDG-talsperson Arild Hermstad til ABC Nyheter.

Lederduoen i partiet varsler nå at de mandag vil fremme et mistillitsforslag mot Erna Solbergs regjering.

Partiet mener regjeringen bryter klimavedtak fattet i Stortinget.

– Spørsmålet er veldig enkelt: Kan Rødt, SV, Arbeiderpartiet, KrF og Sp ha tillit til en regjering som gir blaffen i tryggheten til våre barn og barnebarn? Det har ikke jeg. Jeg håper på støtte fra alle partier som sier de er opptatt av klima og miljø, sier MDGs talsperson Une Bastholm.

Symbolpolitikk?



Mistillitsforslaget kommer samme dag som Stortinget vedtar statsbudsjettet for neste år. Etter budsjettenigheten med KrF har regjeringen flertall for budsjettet for 2019.

– Dere får jo aldri flertall for dette? Er det symbolpolitikk?

– Symbolpolitikk er det regjeringen som driver med. Vi har en klimaminister og en statsminister som snakker varmt om hvor viktig det er å hindre klimaendringene, men når pengene prioriteres, så kommer ikke tiltakene som skal til for å faktisk gjøre noe med det. Du får ikke mer symbolpolitikk enn det, svarer MDGs andre talsperson, Arild Hermstad.

Les også: Dyster klimarapport fra FNs klimapanel

– Bryter klimavedtak

MDG peker på to hovedområder hvor de mener regjeringen svikter.

1. Partiet mener regjeringen planlegger å bryte klimamål fastsatt i Stortinget med budsjettet. Forutsatt at dagens klimapolitikk fortsetter, viser regjeringens anslag at norske utslipp av klimagasser vil gå ned fra 52,4 millioner tonn i 2017, til 50,8 i 2020.

I 2012 vedtok Ap, SV, Sp, Høyre, KrF og Venstre at Norges klimautslipp i 2020 skulle være på mellom 46,6 og 48,6 millioner tonn CO2.

2. MDG mener regjeringen bryter intensjonen i klimaloven. I 2017 vedtok Stortinget en klimalov. Loven pålegger regjeringen å redegjøre for hvordan Norge kan nå sine klimamål og regne ut klimaeffekten av fremlagt budsjett. Dette har regjeringen ikke gjort, hevder MDG.

– Regjeringen overkjører Stortinget

Hermstad mener MDG må handle vegne av de 94.788 som stemte på partiet ved forrige valg.

Arild Hermstad i MDG. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Vi reagerer kraftig på at regjeringen nå bryter Stortingets flertallsvedtak i klimapolitikken. Det kan ikke vi sitte og se på. Så får det være opp til hver enkelt stortingsrepresentant å ta stilling til om de likevel vil frede regjeringen og svikte barna og barnebarna våre. Det er mange partier som sier de er opptatt av klima, blant annet KrF. Da mener jeg de må sette handling bak ord og hindre at regjeringen overkjører Stortinget i klimapolitikken.

– Hva tror du sjansene for at Arbeiderpartiet er med på dette?

– De tror jeg er store. Jeg ser ingen god grunn til at Jonas Gahr Støre kan frede Erna Solbergs regjering, en regjering som prioriterer skattekutt fremfor klimakutt. Klimaendringene er vår tids største trussel, både mot mennesker og miljø, og et styringsparti i vår tid kan ikke snike seg unna å levere på klimamålene.

Men Arbeiderpartiet blir ikke med på mistillit i denne omgang.

Espen Barth Eide (Ap). Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Arbeiderpartiets klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide er enig med MDG i at regjeringen innsats er altfor liten, men vil ikke støtte forslaget.

– Et mistillitsforslag er ikke riktig virkemiddel her. I stedet vil vi minne regjeringen kontinuerlig om det store ansvaret de har for å følge opp våre klimaforpliktelser og be dem komme med langt mer offensive virkemidler for å få utslippene ned. Vi vil presse på politisk for karbonfangst og -lagring, økte kutt hjemme og en sterkere innsats internasjonalt. Vi kommer til å følge nøye med i hva Regjeringen gjør med dette i tiden som kommer, sier Barth Eide til ABC Nyheter.

– Avgjør om jorden skal være beboelig

Han retter kritikk mot regjeringens klimapolitikk.

– Det er generasjonene som lever nå som avgjør om jorden skal være beboelig i det lange løp. Det finnes ikke noen større politisk utfordring enn dette. Til tross for at rapporten fra FNs klimapanel ga oss et alvorlig varsku om at verden må handle enda raskere og enda mer kraftfullt for å redusere klimautslippene, tar ikke regjeringspartiene og KrF ordentlig tak i denne utfordringen. Arbeiderpartiet er krystallklare på at Norge både må og skal nå klimamålene om å redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030. Vi har derfor foreslått å bevilge tre milliarder kroner mer enn regjeringens forslag til klimatiltak i vårt alternative budsjett. Vi la også fram et eget klimautslippsbudsjett, og kommer til å følge opp dette i årene som kommer, sier den tidligere utenriksministeren fra Arbeiderpartiet.

SV vil heller ikke støtte forslaget.

Lars Haltbrekken (SV) i stortingets spørretime. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Regjeringen som sitter har ikke støtte fra SV og vi har ikke tillit til deres klimapolitikk som bader i palmeolje. Vi er klare til å sette inn en ny regjering og få kutta norske utslipp. Dette skjer når det er flertall for en ny regjering, enten ved at Krf skifter side eller vi vinner valget i 2021, sier Lars Haltbrekken, SVs miljøpolitiske talsperson.

Han understreker likevel at SVs «tålmodighet med Solberg-regjeringen tok slutt for lenge siden».

– Regjeringen har lenge styrt mot å bryte klimamålet for 2020, men dette har de også informert Stortinget om. Så formell mistillit på dette punktet stemmer trolig ikke SV for, sier Haltbrekken.

Regjeringen: – Politikken fungerer

Statssekretær i klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn, mener regjeringens politikk virker.

Venstres Sveinung Rotevatn. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Utslippene i Norge går ned og er på sitt laveste siden 1995. Det vi trenger å gjøre nå, er å forsterke den positive utviklingen. Løsningen er ikke å skifte regjering, sier Rotevatn til ABC Nyheter.

– Dersom man skal fremme mistillit mot en regjering, må man samtidig ha et annet alternativ i tankene. Det alternativet som utkrystalliserer seg er en rødgrønn opposisjon som drar i helt ulike retninger, sier Venstre-politikeren, og peker på Senterpartiet.

– De har foreslått i sitt budsjett å kutte bensin- og dieselavgiften med over en milliard kroner slik at det skal lønne seg mer å forurense. Jeg tror nok MDG bør bruke tiden på å snakke med sine partnere på rødgrønn side og ikke på å kaste Venstre ut av regjering.

– Ikke rett at regjeringen planlegger å bryte klimamål

Han avviser påstanden fra MDG at regjeringen bryter klimamål fastsatt i Stortinget.

– Tvert imot, regjeringen jobber for å nå de. Det vi har presentert i budsjettet er konservative fremskrivninger for hvordan vi ligger an til å nå målene i 2020 og 2030 dersom ingen ny politikk blir vedtatt. Men regjeringen har i høyeste grad planer om å forsterke klimapolitikken fremover. For øvrig viser fremskrivningene at gapet for å nå klimamålet er redusert med en tredjedel bare fra i fjor til i år, så politikken regjeringen fører har nå for alvor begynt å virke. Og skal forsterkes fremover, sier Rotevatn.

SE VIDEO: Advarer mot ødeleggende og irreversible klimaendringer