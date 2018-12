Israels offentlige kringkaster, Kan, hevder at Per Sandberg er blitt forsøkt rekruttert av iransk etterretning. – Bløff og faenskap, sier Sandberg til ABC Nyheter.

«Irans etterretningstjeneste forsøkte å rekruttere Norges fiskeriminister som en del av deres omfattende skandinaviske aktiviteter», melder kanalen.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

– Dette er særdeles alvorlig, jeg har kontaktet den israelske ambassaden nå. Det er bløff og faenskap, sier Sandberg til ABC Nyheter.

Kilden til opplysningene skal være en høytstående israelsk tjenestemann. Det hevdes også at det er etterretningsoffiserene som opererte i Danmark som forsøkte å rekruttere Sandberg.

– Det er klart dette nå blir en sak for den norske regjeringen, sier Sandberg, som har en klar teori om hvorfor saken kommer.

– Livsfarlig

Sandberg tror omtalen av organisasjoner i boken er bakgrunnen.

– Leser man boka så ser man at vi omtaler enkelte organisasjoner, men det fikk ikke en eneste reaksjon fra norske journalister. Vi vurderte om vi skulle omtale det, fordi det er farlig. Dette her er livsfarlig for Bahareh og meg.

Fakta om MeK * Folkets mujahedin ( Mujahedin-e Khalq) ble dannet som en islamsk-marxistisk gruppe i Iran på 1960-tallet og har opp gjennom årene benyttet en rekke navn og forkortelser. * Gruppen ledes av Maryam Rajavi, etter at ektemannen Masud Rajavi forsvant sporløst i 2003. han er etterlyst av Irak for forbrytelser mot menneskeheten. * Ifølge norske og internasjonale eksperter hersker det en ekstrem lydighetskultur i bevegelsen, som har liten eller ingen støtte i Iran. * MeK sto på 1970-tallet bak flere angrep og attentat mot amerikansk mål i Iran. * I 1979 var de med på å bringe ayatolla Khomeini til makten, men røk senere uklar med ham og fortsatte sine aksjoner til de ble tvunget i eksil og slo seg ned i Irak. * På 1980-tallet kjempet de på Iraks side i krigen mot Iran og på 1990-tallet hjalp de Saddam Hussein med å slå ned kurdiske og sjiamuslimske opprør i Irak. * Gruppen sto lenge på både USAs liste over terroristorganisasjoner, men lyktes etter omfattende lobbyvirksomhet med å bli fjernet fra lista i 2012. * MeK nyter støtte fra hauker i det republikanske parti i USA, og fra flere europeiske høyrepartier. * Gruppen har i dag base i Albania, etter å ha blitt kastet ut av Irak i 2013. (NTB)

Sandberg tror det kan være den kritiske omtalen av Mujahedin i boken han skrev sammen med kjæresten Bahareh Letnes, som kan være grunnen til Kans sak.

– Noe har en agenda



– Det er klart noen har en agenda. Det er så alvorlig at jeg ikke finner ord, sier Sandberg.

Han mener paret er utsatt for en svertekampanje.

– Dette er andre runden vi er igjennom på 14 dager. Da ble det publisert en reportasje i en iransk-engelsk kanal fra London, hvor det i 24 minutter ble spredt konspirasjonsteorier og løgn om oss. Jeg ble holdt ansvarlig for delelinjen i Det kaspiske hav, fordi dette skjedde da jeg var i Iran i 2016.

Gikk av som fiskeriminister

13. august gikk Per Sandberg (Frp) av som fiskeriminister og nestleder i Frp.

Bakteppet var avsløringer om at Sandberg mot PSTs råd hadde tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran uten å varsle SMK om reisen.

Sandberg ble også kritisert for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

Skrev bok for å renvaske kjæresten

Sandberg har uttalt at hans eneste mål med boken han har skrevet med kjæresten Bahareh Letnes, er å renvaske henne for insinuasjonene om spionasje og honningfelle.

Sandberg (58) sa til NTB at boken «Fremmede makter har flyttet inn. Justismord og politisk drap» er skrevet i et forsøk på å renvaske henne for beskyldningene om at hun er en iransk spion som satte opp en «honningfelle» for den tretti år eldre tidligere fiskeriministeren.

