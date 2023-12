Juleribba er spist og pakkene er åpnet. Igjen sitter en slunken lommebok som hiver etter pusten. Er rentetoppen nådd? Er vi over kneika nå? Dette sier ekspertene ABC Nyheter har pratet med.

Ifølge en undersøkelse Ipsos har gjennomført for DNB oppgir 1 av 4 å være avhengig av å benytte seg av kredittkort eller utsatt betaling for å ha råd til å dekke kostnader relatert til julen.

Forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

– Betaler man ikke kredittkortregningen i sin helhet når den forfaller vil du måtte bøte med høye renter. Det kan gi en økonomisk hodepine for mange på nyåret, advarer forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB til ABC Nyheter.

– Husk at lån og kredittkortregninger skal tilbakebetales, utdyper Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand og Luksusfellen-programleder.

– Ikke bruk penger du ikke har råd til. I januar blir det mye salg i butikkene. Husk at du ikke sparer penger på å handle på salg, det er fortsatt en utgift. Blir du fristet, vent uansett til dagen etter med å handle og spør det selv om du virkelig trenger det, utdyper hun.

Kan bli ferie med bismak

Hun advarer også mot å havne i feriefella.

Cecilie Tvetenstrand er forbrukerøkonom i Storebrand og programleder i Luksusfellen. Foto: Karoline Næss / Storebrand

– Ikke kjøp sommerferien på kreditt nå i vinter. Da kan det bli ferie med bismak om du egentlig ikke har råd til det når sommeren kommer, advarer Tvetenstrand.

Et sted der flere kan gi kontoen et etterlengtet pusterom er ved å kikke ekstra på skattekortet for det nye året.

– Det er viktig å sjekke og justere skattekortet for 2024.

– Dette gjelder spesielt etter renteendringer, endringer i livssituasjon eller inntektsendringer, opplyser Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea til ABC Nyheter.

– Skattekortet baserer seg på tidligere års opplysninger, og kan inneholde feil som kan føre til feil skattetrekk. Endringer i rentenivået kan påvirke hvor mye skatt du skal betale. Justerer derfor skattekortet, og unngå å betale for mye skatt, anbefaler hun.

Disse endringene kommer i 2024

Etter at regjeringen kom til enighet med SV om statsbudsjettet for 2024 tidligere i desember kom det flere endringer som vil kunne påvirke lommeboken til flere, spesielt småbarnsfamilier.

– Den viktigste endringen med betydning for lommeboka gjelder småbarnsfamilier og er økt barnetrygd med 2400 kroner i året sammen med redusert barnehagepris på 1000 kroner per måned som det nå er endelig enighet om, sier Sandmæl.