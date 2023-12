Hva husker du hvis du skal se tilbake på været som preget 2023? Er det hetebølgene som preget våre kjære sydendestinasjoner og skogbrannene som ødela ferien for mange? Er det den regntunge sommeren og ekstremværet vi opplevde her hjemme? Eller har du allerede glemt det, og har den iskalde starten på vinteren for friskt i minne?

Uansett hva det var så spår klimaforskeren mye av det samme neste år.

Jetstrømmen styrer temperaturen i Norge

Første halvdel av 2024 vil været på verdensbasis bli preget av værfenomenet El Niño, forklarer klimaforsker ved meteorologisk institutt, Rasmus E. Benestad til ABC Nyheter.

Klimaforsker Rasmus E. Benestad. Foto: Meteorologisk institutt

El Niño er en tilstand med uvanlig høy overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator. En El Niño-episode påvirker været over mye av Jorden, og gir utslag på den globale middeltemperaturen.

Dette kan føre til tørke og flom i områdene som rammes, men Norge slipper unna - og det kan vi takke noe som heter jetstrømmen for.

En jetstrøm er en sterk luftstrøm i den øvre delen av troposfæren, og oppstår der temperaturforskjellen er størst. Den jetstrømmen vi kjenner best til i Norge er den polare jetstrømmen.

– Hvilken vei den svinger avgjør hvilke temperaturer vi får her i Norge, sier Benestad.

Derfor ble årets tørke avlyst

Benestad forklarer at det er et skarpt skille mellom de to retningene jetstrømmen tar, og det endrer seg plutselig og brått. Men den kan også bli liggende lenge og trykke på luften over oss. Derfor er det vanskeligere å varsle langt frem i tid her oppe på våre breddegrader.

Klimaforskeren forklarer at modellene de har for sesongvarsel er for følsomme for små ting ute av deres kontroll, og at det derfor er vanskelig å komme med sikre værvarsler lengre frem i tid enn noen uker.

Det var streke krefter i sving da ekstremværet Hans ned sine nedbørsmengder herjet i august. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Men det er større risiko for kraftige hetebølger, og mer nedbør som kan gi ekstremvær i Norge i årene som kommer.

– Men hva som kommer hvilket år er vanskelig å si, sier Benestad.

I 2018 opplevde store deler av Norge tørke som blant annet ødela for avlingene til bøndene. Dit var vi også på vei i år, forteller Benestad, men så snudde det. Eller rettere sagt, jetstrømmen snudde.

Men uansett hvordan sommerværet er i Norge, strømmer nordmenn ut av landet og til «syden» også om sommeren.

I år var det flere som fikk ferien ødelagt på grunn av heftige skogbranner og hetebølger. Også dette mener Benestad vi vil se mer av i årene som kommer.

– Vi ser at den globale middeltemperaturen, og CO 2 -nivået øker. Det blir altså enda varmere, og det skjer raskere og raskere.

I tillegg peker klimaforskeren på utfordringer med nedbørsmønsteret, hvor det klumper seg sammen og kommer mye mer på et mindre område. Dette kan føre til flom. Samtidig er det tørke andre steder. Dette vil sannsynligvis også prege sommeren i Europa neste år.

– Skogbranner i utsatte områder kommer stadig oftere og oftere. Vi ser en trend, og ingenting tyder på at den snur eller stopper opp, sier han.

– Folk som reiser til syden må forberede seg på at det blir veldig varmt, sier Benestad.

Han anbefaler reiselystne nordmenn å ikke reise dit det er veldig varmt fra før.

Benestad påpeker at man tar risiko når man er ute og reiser. Både ekstreme nedbørsmengder og skogbranner vil for eksempel påvirke infrastruktur.

– Det vil bli større risiko forbundet med reising fremover, legger han til.