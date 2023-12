Svært mange av oss har i disse tider et juletre stående i stua. Når festlighetene er over og hverdagen står for tur kvitter vi oss gjerne med treet, og da kan det kanskje være fristende å fyre med det i peisen. Det må du ikke gjøre, advarer forsker.

– Selv om det kan virke som en god ide å bruke juletreet som ved etter julesesongen, er det faktisk svært farlig, sier forsker Morten Seljeskog ved forskningsinstituttet Sintef i en pressemelding.

Giftige stoffer

Seljeskog forklarer at nålene fra bartrær er dekket med et lag voks og har et innvendig nettverk av kanaler fylt med kvae, som begge er svært brennbare.

– Når man fyller ovnen med granbar, oppstår det en umiddelbar og intens varmeutvikling som kan føre til pipebrann og utslipp av giftige gasser, sier han.

– Disse gassene er farlige, spesielt hydrogencyanid. Høye konsentrasjoner av disse gassene kan være dødelig, advarer Seljeskog.

Anbefaler å resirkulere



Andre stoffer det kan oppstå høye konsentrasjoner av er uforbrente hydrokarboner, partikler, karbonmonoksid, ammoniakk, hydrogenfluorid og formaldehyd, opplyser Sintef.

Forskeren anbefaler heller å resirkulere juletreet du har stående i stua.