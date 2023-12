Førjulstiden er her og som alltid legger mange av landets kjente artister ut på juleturné. Julekonserten har for mange blitt tradisjon når den hellige tiden nærmer seg med stormskritt.

Flere av artistene spiller for fulle hus og gleder både store og små med julekonsertene sine.

Selv om julefreden som regel regjerer når folk samler seg for å høre på julemusikk, er det ikke umulig at uhell kan inntreffe på konsertene - selv for artistene på scenen.

Det var akkurat det artisten Jørn Hoel (66) opplevde under en av sine julekonserter.

Hoel er på juleturné sammen med sangeren Emil Solli-Tangen og pianisten Trond Lien. Under en nylig julekonsert gikk ikke alt som det skulle for Hoel.

Resultatet ble et besøk hos legen, skriver Se og Hør.

«Av og til ramler ting ut av kjeften når man synger. I går var det en gammel krone som ikke ville være med på julekonserten. Den spratt ut av kjeften under «Glade jul». Heldigvis kjenner jeg verdens beste tannlege. Nå er jeg klar for en ny julekonsert i Østerås kirke», skriver Hoel på Instagram, sammen med et bilde av en tannlege.

Allerede i kveld står Hoel på scenen igjen, klar for en ny julekonsert, denne gangen i Ullensaker kirke.