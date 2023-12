Plast eller naturlig? Hvilket juletre skal du velge?

Julaften nærmer seg med stormskritt, og norske stuer vil fylles opp med grønne glitrende trær.

En mild og deilig lukt av skog smyger seg gjennom pepperkakeduften – eller gjør den det?

De siste årene har flere byttet ut naturtreet med plasttre. Fremfor å kaste treet hvert år kan det nye treet brukes om og om igjen. Hva er egentlig mest bærekraftig?

Bærekraftig jul

Det er positive og negative sider med både organiske juletre og plastjuletre.

Et organisk juletre tar ofte mye plass å dyrke. De blir ofte dyrket i plantasjer og dermed fjernes andre arter og det går ut over det biologiske mangfoldet.

Det positive med organiske trær er imidlertid at de gjennom fotosyntese tar opp karbondioksid fra luften og binder opp karbon. Dermed hjelper produksjonen med et av de store klimaproblemene vi har i dag.

Hvis man kvitter seg med juletreet på feil måte kan imidlertid mye av fotosyntesens jobb ha vært forgjeves. For eksempel kan et trær som ender på søppelfyllingen råtne. Dermed blir mye av CO 2 -en som ble fjernet da treet vokste erstattet av metan.

Da er det mye bedre å kompostere, gjenbruke det på en annen måte eller levere treet til gjenvinning.

Plastic fantastic

Det som avgjør hvor «klimavennlig» ditt plastjuletre er, er hvor mange ganger du bruker det. Det finnes ulike tall på hvor mange år du må bruke plastikktreet ditt før det kan slå et tradisjonelt et, men noen undersøkelser viser at man må bruke et plasttre i 20 år før det lønner seg.

Ifølge BBC må man bruke det i over ti år før det lønner seg.

– Et plastjuletre er jo laget av, nettopp plast, så det har høy karbonkostnad i utgangspunktet. Et standard plasttre har et avtrykk på cirka 40 kg, ifølge de kilder jeg har sjekket. Derav er cirka to tredeler selve plasten i treet, resten er produksjonskostnader, sier planteøkolog Vigdis Vandvik til UiB.

Her er ikke transport medregnet, men trærne transporteres som regel lange avstander.

Nettopp transport er også noe du kan tenke på, uavhengig av hvilket type tre du velger. Trær som fraktes til et utsalgssted, fraktes gjerne hundrevis av gangen. Hvis du kjører langt for å kjøpe treet ditt øker utslippene betraktelig per tre.

