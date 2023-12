Sist helg kom beskjeden om at musikeren Yngvar Numme var gått bort i en alder av 79 år. Dizzie Tunes-artisten døde i Spania, hvor han har bodd i lengre perioder de siste årene.

Wenche Myhre er en av dem som har kjent Numme i flere tiår, og som har samarbeidet med ham opp gjennom årene. På 60-tallet var hun på turné med Dizzie Tunes.

Snill og vill

Den gangen var hun allerede en godt kjent musiker, samtidig som Dizzie Tunes-stjernen var på vei opp. Myhre har mange gode minner og synes dødsfallet er tungt.

– Dette er så trist. Vi hadde et så fint møte sammen i fjor sommer. Han var til stede på showet mitt i Sandefjord, og under forestillingen måtte han felle en tåre. Det var så godt å se ham, et gledens siste møte. Yngvar var så morsom, snill, vill og full av spillopper. Han var en god venn, forteller Myhre til Se og Hør.

Nummes bortgang kom overraskende på Myhre, til tross for at Numme hadde hatt noen helseproblemer de siste årene.

– Dette var veldig uventet. Vi blir jo voksne, men at han var klar for himmelen allerede nå, det var ikke i mine tanker.

Artisten Wenche Myhre under premieren med gruppen Dizzie Tunes til showet «Show før, jo heller». Her ser vi Wenche sammen med Yngvar Numme, Øyvind Klingberg, Svein Helge Høgberg, Tor Erik Gunstrøm og Einar Idland.

Stor betydning

Numme har hatt stor betydning for norsk underholdning gjennom årene. Fra 1959 og fram til 2001 ledet han Dizzie Tunes, og skrev flesteparten av numrene sammen med Alfred Næss. I tillegg skrev han låter og var regissør for mange andre artister.

Ifølge Myhre er det nå en bauta som er borte. Hun forteller at han har betydd veldig mye for andre artister og for publikum. Myhre sier at alle satte pris på ham.

Myhre og Numme ble kjent allerede da hun var tenåring. Sangerinnen minnes at Numme tok godt vare på henne og gjorde at hun følte seg trygg på scenen.