Influenceren Sofie Steen Isachsen (28), bedre kjent som Sophie Elise, mistet et barn tidligere i år. Det opplyser hun i et Instagram-innlegg.

– På min andre ultralyd viste det seg at hjertet hadde sluttet å slå, det var ikke lengre noe liv i magen, skriver hun på Instagram ifølge VG.

– Da hadde jeg allerede vært gravid såpass lenge, og gledet meg så mye, at det kom som et enormt sjokk, skriver Isachsen videre.

I midten av november opplyste Isachsen at hun venter et nytt barn med samboeren, uten at offentligheten da visste at hun hadde mistet et annet. Ifølge Dagbladet er hun nå 20 uker på vei med barnet.