Artist, underholder, revyforfatter og regissør Yngvar Numme er død, 79 år gammel. Det skriver sønnen Thomas Numme på Instagram lørdag ettermiddag.

– I natt mistet vi vår kjære Pappa, så brått og uventet. Vi var uendelig glad i deg. At du ikke er med oss lenger kommer til å ta lang tid å begripe. Vi vet du gledet mange gjennom 5 tiår og det er vi så utrolig stolte av. Tusen takk for all støtte og kjærlighet, og ikke minst, alt tull og tøys. Du var høyt elsket. Savner deg allerede. Hvil i fred, skriver Thomas Numme.

Han var gift med danseren Ingrid Numme og far til Linn Numme og Thomas Numme, som selv ble en kjent programleder sammen med Harald Rønneberg på TV 2.

– En epoke i norsk humorhistorie er over. Det var trist og overraskende å høre at Yngvar er gått bort, skriver skuespiller, musiker og komiker Jon Niklas Rønning til VG. Han ble kjent med Numme de siste årene

I flere tiår satt unge og gamle, og ikke minst familier i Norge klistret til TV-skjermen når The Dizzie Tunes skulle underholde. Svingende jazzmusikk med norske tekster kombinert med humor og show ble svært godt mottatt. Og det skulle gjerne være flerstemt sang.

Wenche Myhre: – Skikkelig trist

Artisten Wenche Myhre under premieren med gruppen Dizzie Tunes under showet «Show før, jo heller». Her ser vi Wenche sammen med gruppen Yngvar Numme, Øyvind Klingberg, Svein Helge Høgberg, Tor Erik Gunstrøm og Einar Idland.

Wenche Myhre, som samarbeidet mye med Yngvar Numme, minnes kollegaen og vennen med sorg.

– Nei, så trist. Vi hadde et så fint møte sammen i sommer, da han så på showet mitt. Da satt han og felte en tåre. Det var et fantastisk møte med ham. Et gledens, siste møte, forteller hun til Se og Hør.

– Dette var skikkelig trist. Dette er en bauta som forsvant. Han har betydd veldig mye for oss utøvende og publikum.

De to reiste rundt i månedsvis sammen, forteller hun til VG.

– Yngvar utviklet seg til en fantastisk regissør og tekstforfatter. Han var veldig bra.

- Gledet det norske folk

Underholdningsredaktør i NRK Charlo Halvorsen beskriver Dizzie Tunes som enorme i norsk underholdning gjennom 70- og 80-tallet.

– Som leder av gruppen var Yngvar Numme naturligvis en stor del av denne suksessen. Det er en av dem som virkelig har gledet det norske folk, som nå har gått bort, sier Halvorsen til avisa.

NRK-veteranen Andreas Diesen sier Yngvar Numme har hatt stor betydning for norsk humor og underholdning.

– Han var en av de store gjøglerne i norsk showbransje. Det merket man allerede på 60-tallet. Yngvar var veldig driftig. Han hadde flere ben i bransjen og sto støtt på alle, sier Diesen.

Jazz og jul

Yngvar Numme ble født i Porsgrunn i 1944. Allerede i 1959 dannet han Dizzie Tunes sammen med Øyvind Klingberg, Tor Erik Gunstrøm, Einar Idland og Svein Helge Høgberg.

Gruppa platedebuterte i 1963 med singlen «Mette, Mette» / «Tog går til og fra». Debutalbumet «Dizzie Tunes» kom i 1967. Siden kom albumene jevnt og trutt. I 2009 kom den siste utgivelsen – juleplata «Nå er det jul igjen».

Revy-suksess

Han samarbeidet også med en lang rekke artister, men Grethe Kausland var kanskje den aller mest kjente musikk-partneren. Sammen gjorde de en rekke show rundt om på landets scener. Mange av dem ble senere vist på NRK.

Dizzie Tunes-leder Yngvar Numme i ett av sine mest kjente revynumre: «Ny jokke – Ny Jokke».

Andre store artister som opptro fast sammen med Dizzie tunes var Benny Borg og Wenche Myhre. Stor musikalitet blandet med moro var nøkkelen til en suksess som varte i flere tiår.

Gruppas siste forestilling ble holdt i august 2001 på Rica Klubben Hotell i Tønsberg.

Nordisk suksess

Utover dette har han hatt stor suksess som regissør og medforfatter av en rekke revyer og musikalske show, hovedsakelig på Chat Noir, blant andre Vi spillopper fra 1977, Memories of Music fra 1980 og The Show Must Go On fra 1984. I 1987 hadde han regien på Bosse Parneviks Party i Stockholm.

Yngvar Numme ble tildelt flere priser og utmerkelser, blant annet Leif Justers ærespris i 1986.