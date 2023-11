Kiwi gjør store endringer i to av avtaletilbudene sine. Fra 4. desember blir «Bleieavtalen» og «Bind- og tampongavtalen»» en del av Kiwi Pluss. Det melder Kiwi.

– Vi vet at det kan være dyrt å ha barn, og ønsker derfor å fortsette med å gi kundene våre en enklere og mer sparsommelig hverdag, sier kommunikasjonssjef Nora Mile Helgesen til Nettavisen.

De fysiske avtalekortene man brukte i kassa, vil slutte å virke. Til gjengjeld får man 50 prosent Trumf-bonus på alt av bleier, bind og tamponger, dersom man er medlem av Trumf og Kiwi Pluss.

Ifølge kommunikasjonssjef i Kiwi, Nora Mile Helgesen overfor Nettavisen, har mange kunder etterspurt digitale avtalekort.

Basert på etterspørsel og tilbakemeldinger tror Helgesen at de fleste Kiwi-kundene vil sette pris på endingen.

– Vi har over to millioner Kiwi Pluss-medlemmer, så dette er for å gjøre det enklere for kundene. Vi har jevnlig fått tilbakemeldinger fra kunder som ønsker at bleiekortet skulle være digitalt, så man sliper å huske på det fysiske kortet, mener kommunikasjonssjefen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjerrigknark-sjef: Noen kan bli misfornøyde

– Endringen er nok vanskelig å svelge for kunder som bevisst ikke ønsker å være Trumf- eller Kiwi Pluss-medlemmer, sier Rune Kaino Nikolaisen til TV 2.

Nikolaisen står bak siden Gjerrigknark.com, der han deler tips og triks til hvordan å spare penger.

Selv om noen kan bli misfornøyd over at medlemskapet ikke lenger blir «valgfritt» dersom man ønsker rabatt, tror Nikolaisen at mange kunder vil sette pris på den nye ordningen. Det skriver TV 2.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De fleste som ønsker å spare mest mulig på mat- og dagligvarehandelen har for lengst akseptert at vi gir fra oss personlig informasjon i bytte mot lavere priser, sier Nikolaisen.

Både Helgesen og Nikolaisen anbefaler kundene å bruke opp ubrukte «klipp» på avtalekortene sine før 4. desember.

Her er det definitivt mye å spare, spesielt for alle som glemmer avtalekortet i kassa og ikke bryr seg med å få et nytt et, sier «Gjerrigknarken» Rune Kaino Nikolaisen til TV 2. Foto: Gjerrigknark.com

Europas billigste bleier

Kiwi har over to millioner Kiwi Pluss-medlemmer, ifølge Nora Mile Helgesen. Foto: Erik Johansen / NTB

Den opprinnelige bleieavtalen ble lansert i 2000. Hver femte bleiepakke ble gratis. Ifølge Kiwi sørget avtalen for at Norge stod for Europas billigste bleiepriser – også den dag i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kiwis bind- og tampongavtale kom i 2012, for at «helt essensielle hverdagsprodukter» skulle bli litt rimelige.

De nye rabattene vil gå direkte inn på Trumf-kontoen. Bonusen kan enten brukes i butikken, eller overføres til egen bankkonto. Ifølge Nettavisen hadde Trumf-kundene 1,4 milliarder kroner i utestående bonus i 2022.