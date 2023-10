Influenser Leah Isadora Behn (18), datteren til prinsesse Märtha Louise (52) og avdøde Ari Behn, bekrefter brudd i podkasten «Hanna & de heldige». Episoden ble sluppet mandag.

TV 2 omtalte bruddet først.

Derfor har hun vært taus

Behn har det siste året vært sammen med skuespiller Max Campbell (18). Campbell er kjent fra NRK-seriene «Beist» og «Klassen».

Programleder Hanna-Martine Slåttland Baller sier i podkasten at Behn nylig har vært aktuell med «offentlig brudd». Da svarer Behn kort «mhm», før hun får spørsmål om hvordan det oppleves at pressen skriver om kjærlighetslivet hennes.



– Vet du hva, jeg har egentlig ikke snakket om det fordi hver gang jeg er på løperen så kan de dra det så ut av proporsjon, ta det liksom akkurat som de vil. Det er liksom en blanding av «fine line» om hva de vil få ut av meg gjennom familien min, og hva de vil få ut av meg gjennom meg, sier hun.

– Hvorfor bryr de seg så mye?

I september skrev Se og Hør at det var slutt mellom Behn og Campbell, men ingen av de kommenterte bruddet da.

– De har jo ingen « source». Jeg har ikke delt det noe sted. Så det er jo en tanke at de bare valgte en dag å gå ut ifra at det var fakta. All annen presse som har spurt har vært sånn: «Kan du bekrefte det her?» For ingen vet egentlig om det er sant. Så det er jo litt sånn – hvorfor bryr de seg så mye for å skrive om en 18-årings kjærlighetsliv? sier Behn i podkasten.



Behn bekreftet forholdet overfor VG i november i fjor.