Til avisa Fædrelandsvennen forteller driftssjef ved Kristiansand lufthavn, Håkon Andreassen at flyplassens eneste plattform for avisning gikk tom for væske, da Norwegian-flyet 06.50 skulle spyles fri for snøen som hadde kommet over natten. Neste fly, SAS' morgenavgang til Oslo, ble dermed også forsinket en time. Da begynte mannskapet å koste bort den tunge snøen fra vingene manuelt.

– Det er uheldig at det har tatt så lang tid. Det har rett og slett vært en krevende deicing-prosess, sier Andreassen, til fvn.no.

Stormen «Babet»

Vi har oppdatert farevarselet om vindkast fra fredag ettermiddag:🔶 Oransje farevarsel om svært kraftige vindkast i deler av Agder, Rogaland og Hordaland ⚠️ Gult farevarsel om kraftige vindkast i deler av Vestlandet, Sør-Trøndelag og Agder pic.twitter.com/BSzBz45GKk — Meteorologene (@Meteorologene) October 19, 2023

Det er ikke bare snøfallet som skapte problemer fredag morgen. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast fra fredag ettermiddag og det kan blåse full storm på kysten av Agder og i fjellet. Vindkastene er ventet å være blant de sterkeste på 10 år enkelte steder.

Det er et høytrykk i Nordland og et lavtrykk over Storbritannia som skaper det iltre været. I Storbritannia har stormen fått navnet «Babet».

– Når disse to værfrontene er så nærme hverandre, så blir det «trangt om plassen» og mer vind i midten. Det treffer Agder, Rogaland og Vestland nå, forklarer vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Charalampos Sarchosidis til VG.

I tillegg til på Sørlandet, der snøen allerede har falt, er det også ventet snø på Østlandet. Snøfokk er å forvente. Dette kan skape trøbbel i trafikken, da mange fortsatt tar i bruk sommerdekk.

Det verste været er ventet i fjord og dalstrøk på Sørvestlandet, og kystområder i Agder.

Agder-kommuner i møte om været

Flere sørlandskommuner har hatt møte om uværet som er på vei. Trær har allerede begynt å falle over kraftlinjer i fylket.

Fylkesberedskapsrådet og kommunene i Agder hadde fredag formiddag møte om høststormen som er på vei over landsdelen.

– Kraftig vind er det mest kritiske ekstremværet vi har akkurat nå og er det værforholdet med størst risiko for liv og helse, sier fylkesberedskapssjef Yngve Årøy til Fædrelandsvennen.

Han trekker blant annet fram trær som faller og kan skade personer, strøm og infrastruktur.

Fylkesvei 450 mellom Brokke og Suleskard i Valle/Sirdal stenges i minst et døgn, opplyser Vegtrafikksentralen sør.

– Det blåser kraftig på toppene, tvitrer de.

– Vinden river godt allerede

– Vi ser vinden river godt allerede, og Hardangerbrua er for øyeblikket stengt, sa trafikkoperatør Kjetil Larsen i Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende fredag morgen.

Brua stenges automatisk ved mye vind, og i 8-tiden var den åpen igjen. Den går over Eidfjorden mellom Ulvik og Eidfjord kommuner.

Slik var forholdene på Rv 9 mellom Kristiansand og Evje ved Stemmen ved 11-tiden. Foto: Statens Vegvesen / Webkamera

Blesten øker

Larsen melder også om trevelt mange steder. Veimyndighetene har bedt folk vurdere om det er nødvendig å reise og sier at folk må beregne ekstra tid hvis man legger ut i trafikken.

Det er sendt ut oransje farevarsel for vind i deler av Agder, indre strøk av Rogaland og Hordaland. Varselet er gyldig fra fredag klokka 15. For mange andre steder er det sendt ut gult farevarsel for vind.

De følger nøye med på været i fjellet, og snøfokken kommer trolig til å være avgjørende for om veiene stenges.

– Det er ikke kommet så veldig mye snø der oppe, men det kan likevel blåse godt. Blir det en ugunstig vindretning, kan snøfokk stenge veiene, sier Larsen.

Statens Vegvesens oppfordring til bilistene: Hold deg oppdatert om forholdene på vegene via 175.no eller appen Vegvesen Trafikk

Vurder om reisen er nødvendig

Beregn ekstra tid til transport og kjøring

Sørg for at bilen er skodd for forholdene

Veger kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen

Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veger

Innstilte fly og ferjer

I Stavanger er alle avganger til Ekofisk-feltet kansellert, skriver Stavanger Aftenblad. Tre flyavganger fra Stavanger lufthavn er kansellert, og en rekke avganger er forsinket.

Totalt er 17 helikoptre innstilt i løpet av fredagen viser en oversikt hos Heliport.

Både Color Line og Fjord Line har kansellert flere ferjeavganger mellom Norge og Danmark.