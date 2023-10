Jon Hustad er død: – Han vil bli sårt savnet

Det bekrefter venner og familiemedlemmer til TV 2.

Jon Hustad har siden 2009 vært tilknyttet den nynorske ukeavisen Dag og Tid.

– Det er med stor sorg vi kunngjør at Jon er død. Han vil bli sårt savnet av alle, sier ansvarlig redaktør Svein Gjerdåker i Dag og Tid til VG.

Hustad har også vært programleder i debattprogrammet «Harde fakta» på TV 2. Han har utgitt ti bøker og skrevet for aviser som Klassekampen og Morgenbladet.

Hylles

Hustads hylles i det norske politikk- og medielandskapet.

– En av Norges aller beste journalister har gått bort. Din stemme, tanker og uredde tilnærming til journalistisk arbeid vil savnes, skriver stortingsrepresentant for Høyre Mahmoud Farahmand på Facebook.

– Det er et stort tap, ikke bare for familien, vennene og kollegene, men for offentligheten og ytringskulturen her til lands, skriver skribent Kjetil Rolness.

Dag og Tid med minneord

Redaktør Gjerdåker har skrevet minneord i avisa.

– Han var en egenartet og kunnskapsrik journalist som mange lesere satte pris på. Han var uredd og til å stole på, og han tok journalistikken på stort alvor.