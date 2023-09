I starten av 2020, etter 19 år sammen, skilte TV-kokk Lise Finckenhagen (47) og ektemannen Espen Pettersen (45) lag. Kort tid senere omkom Pettersen i en ulykke.

Til Dagbladet kunne Finckenhagen fortelle at det hadde vært en slitsom høst da hun og mannen tok et oppgjør og var ærlige hverandre og seg selv. Resultatet ble at de flyttet fra hverandre.

Finckenhagen og Pettersen har to barn sammen, sønnene Herman (20) og Lukas (17).

I et intervju med VG åpner nå kokken opp om da hun fikk den vonde beskjeden, og tiden etter tapet.

Feiret bursdag

11. juli 2020 feiret Finckenhagen bursdagen sin, med flere venninner på middag. Da det ringte et ukjent nummer på telefonen, var hun sikker på at det var noen som skulle gratulere henne med dagen.

Telefonen var fra Ullevål sykehus. Espen Pettersen hadde vært i en motorsykkelulykke.

Da Finckenhagen ankom sykehuset, ble hun tatt imot av en pårørende-sykepleier, før to leger møtte henne på et lukket rom. Her fikk hun vite at Pettersen ikke ville overleve, og at han ble holdt kunstig i live.

– Det sjokket er så brutalt. Og det er så endelig. Og jeg var så usikker på min rolle oppi det hele. Bruddet var så nylig, vi hadde ikke fått jobbet med det – det var så mye som var uavklart, forteller hun til VG.

Lise Finckenhagen har opptrådt som kokk i flere TV-programmer, og var blant annet TV-kokk under NRKs 17. mai sending i 2022. Foto: Alf Simensen / NTB

– Ufattelig vondt

Etter å ha forlatt Ullevål sykehus, dro Finckenhagen hjem med en venninne som hadde vært med henne til sykehuset.

Nå begynte hun å forberede seg på å fortelle sønnene, som var hos besteforeldrene i Tønsberg, om ulykken. Finckenhagen var fast bestemt på at barna skulle få beskjeden fra henne, så hun ventet med å si noe til noen andre i familien.

– Å vite at du skal fortelle barna dine, som du elsker alt på denne jord, noe som kommer til å knuse dem. Du føler deg nesten som en bøddel. Det er helt ufattelig vondt. Å finne ord og trøste. Hvordan skal du trøste? Du kan ikke si at det går bra, for det går ikke bra. Du må bare prøve og bære den smerten sammen med dem, sier Finckenhagen til VG.

De tre dro så sammen til Ullevål, for å ta farvel.

Ny kjærlighet

På 47-årsdagen i år, bekreftet Finckenhagen at hun har funnet kjærligheten på ny.

I et innlegg på Instagram der hun takker for alle gratulasjonene, poserer hun sammen med tidligere produktdirektør i TV 2, Bård Espen Hansen (56).

«Herlighet så mye kjærlighet i lufta. Tusen hjertelig takk for alle bursdagsgratulasjoner! Det varmer godt i hjertet. Feiret med kjæresten min som gjorde dagen litt ekstra magisk!», skrev hun under bildet av de to.