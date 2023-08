Overfor Dagbladet erkjenner artisten at det er tunge dager for tiden.

– Det er et stort savn at min far har gått bort. Han heiet alltid fra sidelinjen og det føltes som han var evigvarende i livskraft. Så det er tunge dager nå, skriver Gundersen i en tekstmelding til Dagbladet.

Denne uken lanserte NRK deltakerne i den kommende sesongen av «Stjernekamp». Gundersen er en av disse.

Under TV-programmets lansering, fortalte Gundersen til «God kveld Norge» at farens bortgang føles veldig fjernt, og at det nesten er uforståelig.

Hun innrømmet at hun hadde vært inne på tanken på en hyllest til ham i løpet av sangkonkurransen.

– Det jo han jeg har arvet det musikalske fra

– Jeg har tenkt på det. Min far har hele veien fulgt min karriere. Også er det jo han jeg har arvet det musikalske fra. Han spilte trekkspill, gitar, piano og bass også. Egentlig så tenker jeg at han kommer til å være en sterk drivkraft for meg altså, i kjølvannet av at han ikke er her lenger, sier hun.

Lørdag 2. september er «Stjernekamp» tilbake på NRK etter ett års opphold.

«Stjernekamp» ble ikke sendt på NRK i fjor, blant annet på grunn av fotball-VM. Det var første gang siden 2012 at NRK ikke sendte «Stjernekamp», skriver NRK.

Programmet ledes fortsatt av Kåre Magnus Bergh, som de ti foregående sesongene.

Dette er årets artister:

Aleksander With (36)

Mia Gundersen (61)

Stian «EHI» Ehiabhi Omole Jensen (30)

«Mari Bella» Eriksen Bølla (18)

Martin «Damien» Bråthen (37)

Elle Maija Klefstad Bær (31)

Odd René Andersen (54

Lise «Melis» Mæland (33)

Adrian Sellevoll (25)

Tone Damli (35)