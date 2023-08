Det var i desember i fjor at et fly av typen Boeing 777 fra det amerikanske selskapet United Airlines under avgang fra Hawaii plutselig vendte nesen nedover.

Flyet med 271 passasjerer og et mannskap på ti stupte ned til en høyde på bare 228 meter over havet før pilotene fikk vendt snuten mot himmelen igjen.

Nå har etterforskere fra amerikanske National Transportation Safety Board (NTSB) funnet årsaken til den dramatiske hendelsen som kunne endt langt verre. Det skriver Independent.

Her kan du lese mer om luftfart!

Dette skjedde:

Sluttrapporten til NTSB sier at mannskapet i cockpit ikke klarte å styre flyets vertikale bane, lufthastighet og neseretning etter misfortståelser mellom kapteinen og styrmannen.

Etter en normal, men regnfylt, avgang fra Kahului-flyplassen på Hawaii ba kapteinen styrmannen om å posisjonere vingeklaffene til en vinkel på fem grader. Ifølge rapporten skal styrmannen ha hørt en annen ordre, nemlig at vingeklaffene skulle posisjoneres til en vinkel på 15 grader.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vingeklaffer, eller flaps, benyttes av piloter for å kunne bedre effekten av vingen ved lavere hastigheter.

Som følge av misforståelsen vendte flyet nesen nedover og hadde med det kurs for Stillehavet.

«På dette tidspunktet visste jeg at kapteinen hadde problemer med å kontrollere lufthastigheten … jeg kunne ikke være sikker på hva kapteinen holdt på med», skal styrmannen ha sagt til etterforskerne, ifølge Independent.

Flyet fortsatte å fortsatte mot havet og etter hvert falt flyet gjennom skylaget. Da ba styrmannen om at flyet skulle rettes opp igjen.

«Jeg skjønte umiddelbart hvor alvorlig situasjonen vår var».

Se video: Brannfly styrtet i Hellas

Det gikk bra til slutt

Pilotene klarte etter hvert å rette opp flyet, som på et tidspunkt befant seg bare litt over 200 meter over havet. Etter å ha snakket med kabinpersonalet og forsikret seg om at flyet ikke hadde fått skader som følge av hendelsen besluttet kapteinen å fly videre til sin opprinnelige destinasjon San Francisco.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det tok to måneder før NTSB ble gjort oppmerksomme på hendelsen. Som følge av at det hadde gått lang tid fikk ikke etterforskerne tilgang til data fra flyets såkalte svarte bokser ettersom dataene hadde blitt slettet.

Det var pilotene selv som meldte fra om hendelsen. Det oppgis at pilotene åpnet for et fullt og åpent samarbeid med myndighetene under etterforskningen. De to flyr fortsatt for United Airlines, ifølge selskapet.