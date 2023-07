Tidligere i uken ble det kjent at prinsesse Ingrid Alexandra (19) og prins Sverre Magnus (17) fikk spesialbehandling da de skulle på Stavernfestivalen med foreldrene sine.

Da kronprinsfamilien skulle inn på festivalens premiumområde ble kronprinsbarna først stoppet av vektene. Årsaken var at området hadde en streng 20-årsgrense fordi det ble servert sprit.

Kronprinsfamilien er alltid i følge med livvakter fra Den kongelige politieskorte, og etter at de tok en prat med vekterne fikk kronprinsbarna følge med foreldrene, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, inn på premiumområdet av «sikkerhetsmessige årsaker».

Det er presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen kritisk til.

– Hvis det er sånn at de får spesialbehandling fordi de tilhører kongefamilien på et område hvor det settes aldersgrense for andre, så synes jeg det er uheldig. Eller ikke bare uheldig, men det synes jeg er uhørt at man skal ha det sånn, sier han til Dagbladet.

– Kongefamilien står i en spesiell situasjon på mange måter, men i situasjoner som dette her, så synes jeg det er ganske uakseptabelt at man gjør det på den måten. Særlig når man ellers har strenge aldersgrenser for at folk ikke skal komme inn, det er jo en grunn til det, legger han til.

Presseekspert mener rett og slett man gjør kongefamilien en bjørnetjeneste ved å gi slik spesialbehandling, og mener det kan endre folks inntrykk av kongefamilien negativt.