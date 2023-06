Den siste uken har syklistene på den kjente Oslo-ruten «Tour de Finance» hatt forkjørsrett når de krysser bilveien inn til Hjortneskaia. Nå er det slutt.

Det var forrige uke sykkelveien mellom Lysaker og Aker fikk rød farge ved Hjortneskaia. Den røde fargen symboliserer at syklistene har forkjørsrett.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) hevdet den nyfargede overgangen kunne føre til alvorlige ulykker, da syklistene kommer i lastebilenes blindsone når lastebilene står stille og venter ved vikepliktlinjen.

Etter en testkjøring med NLF, fikk Statens vegvesen bekreftet at løsningen kan gi farlige situasjoner, forteller seksjonsleder Øystein Tandberg i Statens vegvesen i en pressemelding.

Derfor oppheves forkjørsreguleringen.

Se video:Én person tør ikke Juger'n å krangle med

Tatt på senga

Tandberg erkjenner overfor Aftenposten at Statens vegvesen har bommet.

– Vi har gjort alt i henhold til boka, men hadde ikke tenkt på den store blindsonen for lastebilene. Og så er det til tider stor sykkeltrafikk her. Vi har gjort en tabbe. Vi ble rett og slett tatt på senga. Nå skal vi rette opp i det, sier han til avisen.

Statens vegvesen har delt nyheten om at de tilbaketrekker syklistenes forkjørsrett på Twitter, og her er det flere som reagerer.

Håper vegvesenet lærer

På sykkelruten langs E18 Frognerstranda er det gjennomsnittlig 5000 syklister i døgnet, ifølge Statens vegvesen.

Generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Eline Oftedal, sier dette er et av de mest trafikkerte sykkelområdene i Norge.

Overfor Aftenposten er hun tydelig på at denne saken viser at prosessen med planlegging har vært for dårlig.

– Brukerperspektivet er ikke tatt inn. Statens vegvesen må involvere alle parter i planprosessen før det bygges. Dette håper vi Statens vegvesen lærer av og endrer planprosessene, sier hun.