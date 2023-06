Denne uken vil det være gode muligheter for årets første tropenatt, som altså betyr at temperaturene ikke går under 20 grader i løpet av natta.

– Mange vil nok merke at temperaturene ikke går ned på kveldstid, slik man ofte er vant til. Det vil bli varmt nå fremover. Og de varme luftmassene forsvinner jo ikke ut på havet om natta, så nattetemperaturene vil også øke de neste dagene, sa vakthavende meteorolog Eirin Walstad Ristesund ved Meteorologisk institutt til NTB mandag.

I store deler av Sør-Norge vil temperaturene stige fremover. Fra Arendal i sør til Vinstra i nord vil det være muligheter for at gradestokken viser over 30 grader på dagtid, sier Ristesund.

– Ikke vent for lenge

Arnstein Værdal, salgssjef i Elkjøp Norge, melder om en sterk økning i salget av vifter og portable airconditions. Foto: Elkjøp Norge

Det betyr også at elektronikkselskapene vil oppleve en økt pågang av folk som trenger å kjøle seg ned. De merker allerede den største pågangen siden 2018, da det ble satt vifte-rekorder og mange fortvilte kunder opplevde tomme butikkhyller.

– Vi har per nå godt med varer på lager, men vi vil ikke anbefale kundene våre å vente for lenge. Med de høye temperaturene som er meldt i tiden fremover, og etterspørselen som vi ser nå, kan det gå tomt for varer, advarer, Arnstein Værdal overfor ABC Nyheter. Han er salgssjef i Elkjøp Norge.

Søkene økt med 300 prosent

Han kunne melde i en pressemelding før helgen at salget av vifter og portable aircondition har skutt i været.

– Salget av vifter og portable airconditions har tatt helt av den siste tiden. De blåses praktisk talt ut av hyllene i butikkene våre, sier han i presssemeldingen. Før helgen kunne Elkjøp melde om en økning på 300 prosent i antallet søk på produktene på sine nettsider.

– Erfaringsmessig vet vi at disse produktene vil fly fort ut av butikkene våre når sommertemperaturen er så herlig som nå, det så vi tilbake i 2018 da gradestokken var tilnærmet lik som i dag, opplyser han videre til ABC Nyheter.

Rekordåret 2018

I 2018 kunne både Elkjøp og Power melde om rekordsalg av vifter. Også i Power trekkes linjene tilbake til rekordåret. Begge elektronikkgigantene melder at de har bunkret opp ekstra med varer på lager.

Monica Iren Fasting, er nordisk PR- og kommunikasjonssjef i Power Foto: Catchlight/POWER

– Vi har tatt godt i med bestillingene i år, i og med at det tidlig ble varslet en sommer som kan bli langt varmere enn normalen – med 2018-sommeren friskt i minne, opplyser Monica Iren Fasting, kommunikasjonssjef i Power til ABC Nyheter.

Hun sier at de sammenlignet med salget i fjor har en økning på nesten 200 prosent på vifter og aircondition.

– Vi har hatt en enorm økning i salget på Øst- og Sørlandet de siste par ukene, og det stiger i takt med temperaturen, sier hun og beroliger:

– Det er godt med varer på lager og ingen fare for at vi går tomme med det første.

Tips om vifter og aircondition En vanlig feil i sommersesongen er at man kjøper klimaprodukter som ikke er dimensjonert for rommets størrelse. En vifte plassert rett foran deg vil selvsagt kjøle deg ned, men den gjør lite for temperaturen i rommet. Sitter du i en stor stue, må du sannsynligvis ha en aircondition eller varmepumpe for å oppnå det – mens en god vifte kan være tilstrekkelig i et soverom. Her er det med andre ord viktig å se på arealanbefalingene, for en aircondition som ikke har tilstrekkelig kapasitet vil stå på høygang og kompressoren vil etter hvert produsere varme. Da er man like langt.

En vifte er en airconditions beste venn! Viften vil sørge for at den kalde luften fra AC sirkulerer bedre i rommet, og at det kjøles ned mer effektivt.

Opplever du at viften ikke kjøler deg ned nok, kan du sette en skål med isbiter foran (kjøleelementer eller en brusflaske med vann rett fra fryseren fungerer også ypperlig). Dette vil bidra til at viften blåser kald luft og er en rimelig løsning om du vil lage deg en mini-aircondition.

Når du tar frem din AC for sesongen, husk å støvsuge maskinen og filtre, og sjekk vanntanken. Da varer produktet lengre. Kilde: Monica Fasting i Power

Kan komme flere varmebølger

Også i Europris melder de om godt salg av vifter og aircondition.

– Naturlig nok så har salget økt kraftig de siste dagene, og vi venter en eksplosjon denne uken, opplyser Espen Eldal, konsernsjef i Europris til ABC Nyheter. Han sier de har bra med varer på lager og at de har mulighet til å hente inn flere varer om nødvendig.

– Men når folk flest trenger vifter så er erfaringen at mange aktører vil gå tomme. Derfor er det lurt å sikre seg nå, da det ofte kommer en varmebølge også i juli og august, sier han.