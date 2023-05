Frigir navn etter dødsulykke. 

Det var 56 år gamle Bjørn Røstad fra Levanger som omkom i en trafikkulykke på E6 Vuddudalen i Levanger i Trøndelag onsdag 24. mai, opplyser politiet i en pressemelding.

Navn og bilde frigis i samråd med pårørende.

Tankbilen Røstad kjørte veltet. Politiet uttalte til Trønder-Avisa at mannen ble sittende fast i bilen etter ulykken, og at det var svært krevende for redningsmannskap å komme til.

Ifølge politiet var det en tankbil med limstoff til asfaltindustrien som veltet. Operasjonsleder Ole Petter Hollingen sier noe av stoffet har lekket ut av kjøretøyet og ned i en bekk langs veien, men at det ikke skal være snakk om et giftig stoff.