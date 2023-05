Barnetogene 17. mai er hyggelig, men kan også, søællig i byene våre være en logistisk påkjenning, med frykter for forsentkomming, bomming på oppmøtested og bortkomming av unger.

Derfor har vi laget denne oversikten, for tolv norske byer over hele landet.

Karl Johan er fylt opp av folk mens fjorårets 17. mai-tog går opp til Slottet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Oslo

Kl. 10.00: Barnetoget går fra Festningsplassen med Forsvarets stabsmusikkorps først. Barnetoget følger Kirkegata til Karl Johans gate.

Kl. 10.15: Stortinget: Barnetoget ankommer Stortinget og hilses av 17. maikomiteens leder. Musikk og sang ved Forsvarets stabsmusikkorps og Oslo Håndverker Sangforening.

Kl. 10.30: Slottet: Barnetoget ankommer Slottet og 17. maikomiteens leder hilser Hans Majestet Kongen og kongefamilien. Musikk og sang ved Forsvarets stabsmusikkorps og Oslo Håndverker Sangforening.

Kl. 10.45: Teten i barnetoget ankommer Rådhusplassen.

Kl. 11.45: Første skole går fra Torggata og slutter seg til siste skole fra Festningsplassen i Karl Johans gate. Deretter følger skolene som har stilt opp på Youngstorget. Til slutt går skolene fra Stortorget.

Kl. 12.30: Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps avslutter barnetoget og går fra Stortorget.

Cirka kl. 13.30: De siste skolene ankommer Rådhusplassen.

Rekkefølgen: Svarttjern skole, Rommen skole, Lutvann skole, Lilleborg skole, Ullevålsveien skole, Bolteløkka skole, Ila skole, Vålerenga skole, Lakkegata skole, Lambertseter skole, Prinsdal skole, Toppåsen skole, Tonsenhagen skole, Vollebekk skole, Smestad skole, Nordstrand skole, Haukåsen skole, Holmen skole, Bestum skole, Bakås skole,. Ellingsrudåsen skole, Skjønnhaug skole, Lindeberg skole, Jeriko skole, Høyenhall skole, Manglerud skole, Sinsen skole, Tiurleiken skole, Ammerud skole, Ruseløkka skole, Ljabruskolen Steinerskole, Bryn skole, Mortensrud skole, Stenbråten skole, Klemetsrud skole, Løren skole, Refstad skole, Rustad skole, Ljan skole,. Kampen skole, Gamlebyen skole, Vahl skole, Teglverket skole, Hasle skole, Grefsen skole,. Morellbakken skole, Disen skole. Linderud skole, Uranienborg skole, Marienlyst skole, Maridalen skole, Kjelsås skole,Lycee francais Rene Cassin, Vetland skole, Oppsal skole, Trasop skole, Godlia skole, Bøler skole, Bjørndal skole, Lysejordet skole, Montessoriskolen Lyse, Oslo Montessoriskole, Bjølsen skole, Sagene skole,. Nordpolen skole, Fernanda Nissen skole, Majorstuen skole, Skøyen skole, Svendstuen skole, Grindbakken skole, Rosenholm skole, Hallagerbakken skole, Lusetjern skole, Trosterud skole, Deutsche Schule Oslo – Max Tau, Engebråten skole, Haugenstua skole, Tveita skole, Abildsø skole, Slemdal skole, Tøyen skole, Ullevål skole, Berg skole, Tåsen skole, Voksen skole, Bogstad skole, Veitvet skole, Nordtvet skole, Språksenteret, Østensjø skole, Frydenberg skole, Kringsjå skole, Bjørnsletta skole, Årvoll skole, Nyskolen i Oslo, Vinderen skole, Brynseng skole, Nedre Bekkelaget skole, Stovner skole, Steinerskolen i Oslo, Norlights International School, Hovseter skole, Akademiet Realfagsskole Oslo, Skøyenåsen skole, St. Sunniva skole, Møllergata skole, Grünerløkka skole, Kristelig Gymnasium, Edvard Munch videregående, Oslo katedralskole, Foss videregående.

Solen skinte 17. mai i fjor i Bergen. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Bergen

Ikke felles Barnetog i Bergen, men det er prosesjoner.

Kl. 07.00: Morgenprosesjon fra Dreggen til akkompagnement av Krohnengen Brass Band og Lungegaardens Musikkorps.

Kl. 09.45: Fremmøte til Hovedprosesjonen på Koengen.

Kl. 10.30 Båtparade. Byfjordsparaden med start i Hilleren. Etter «Leve Eidsvollsmennenes minne» og salutt fra Skansen, går Hovedprosesjonen den oppsatte ruten.

Kl. 10.40: Flaggtoget avmarsjerer og går den oppsatte rute

Kl. 12.00: Festsalutt fra Bergenhus festning.

Barnetoget på vei ned Munkegata under 17. mai-feiringen i Trondheim i fjor, med Nidarosdommen bak. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Trondheim

Barnetoget starter kl. 09.45 Bispegata - Munkegata - Dronningens gate - Nordre gate - Thomas Angells gate - Søndre gate - Kongens gate - Kjøpmannsgata, hvor toget oppløses. Beste innslag i toget fra barneskole og ungdomsskole blir premiert.

Rekkefølge: Brundalen barneskole, Bispehaugen skole, Birralee International School, Charlottenlund barneskole, Singsaker skole, Berg skole, Stavset skole, Dalgård skole, Okstad skole, Ugla skole, Sverresborg Ungdomsskole, Katedralskolen, Blussuvoll ungdomsskole, Utleira skole, Trondheim International School, Romolslia skole, Nidaros Idrettsungdomsskole, Trondheim Idrettsungdomsskole, Åsveien skole, Nyborg skole, Ila skole, Thora Storm, Steinerskolen i Trondheim, Nidarvoll skole, Lade skole, Lilleby skole, Strindheim skole, Tomasskolen, Bratsberg skole, Tiller videregående skole, Markaplassen ungdomsskole, Kristen videregående skole, Vikåsen skole, Solbakken skole, Charlottenlund ungdomsskole, Steinerskolen-Rotvoll, Jakobsli skole, Ranheim skole, Byåsen videregående skole, Nidelven skole, Selsbakk ungdomsskole, Hallset skole, Åsvang skole, Eberg skole, Huseby ungdomsskole, Trondheim Montessori, Sunnland skole, Rosenborg ungdomsskole, Nardo skole, Steindal skole - Hoeggen skole, Charlottenlund videregående.

Stavanger

Ordfører Kari Nessa Nordtun hilser barnetoget kl. 09.55 fra Haakon VIIs gate. Barnetoget starter klokken 10.00, og går Eiganes-ruten.

Rekkefølge: Politiet, Brannbilen, Flaggborgen v/ speiderne, Jernbanens musikkorps (70 års jubilant), 17. mai komiteen, Utvalg for oppvekst og utdanning, The British International School of Stavanger, Johannes læringssenter, Tasta skole (170 års jubilant), Tasta skolekorps, Byfjord skole, Tastaveden skole (60 års jubilant), Vardenes skole, Vardenes skole korps, Tastarustå skole, Teinå skole, International School of Stavanger m/ korps, Auglend skole (60 års jubilant), Auglend og Tjensvoll skolekorps, Tjensvoll skole, Ullandhaug skole, KF-skolen (10 års jubilant), Wang Ung, Revheim skole, Buøy skoles musikkorps, Roaldsøy musikkorps, Buøy skole, Roaldsøy skole, Kampen skolekorps, Kampen skole, Kannik skole, Lassa skole, Eiganes skolekorps, Eiganes skole, Stavanger Kristne grunnskole, Stavanger musikkorps 1919, St. Svithun videregående skole, St. Olav videregående skole, Steinerskolen, Stavanger katedralskole, Nylund skolekorps, Nylund skole, St. Svithun skole, Storhaug skolekorps, Storhaug skole, Våland skolekorps, Våland skole, Kvaleberg skolekorps, Kvaleberg skole, Kristianslyst skole, Det blir diplom til beste innslag i toget.

Kristiansand

Kl. 08.50: Skoletoget stiller opp foran paviljongen, front mot Kirkegata.

Rekkefølge: Kristiansand Politi Flaggborg fra Holte skole Ynglingeforeningens Musikkorps 17. mai-utvalget Oppvekstutvalget. Stiller opp fra Kirkegata mot Rådhuset, front mot paviljongen: Øvre Slettheia oppvekstsenter 50 år, Steinerskolen 30 år, Krossen skole, Hellemyr skole/Hellemyr skole avd. Toppen, Karl Johans Minne skole, Tordenskjolds gate skole, Oddernes skolemusikkorps, Mottaksskolen, Dvergsnes skole, Lovisenlund skole, Spadser & Blæse Ensemblet, Vardåsen skole, Wilds Minne skole, Solholmen skole Strømme skole, Randesund skolemusikkorps, Fagerholt skole, Fagerholt skole, Oasen skole, Presteheia skole, Kristiansand International School, Kristiansand Janitsjar, Haumyrheia skole, Grim skole, Oddemarka skole, Kristiansand og Grim skolemusikkorps, Holte skole, Havlimyra skole, Tangen VGS, Kvadraturen VGS.

Fredrikstad

17.mai-tog fra Tollbodplassen (barnetog og folketog).

Kl. 11.45 Oppmøte for skolene Kl. 12.00 Salutt v/ Kong Frederik IV´s Tambourafdeling af 1704 Alle synger tre vers av Ja, vi elsker med forsangere fra flere Fredrikstad-kor:

Mandskoret Skiold, Amasing og Koriander m.fl. Musikk ved Lisleby musikkorps (120 år) – Eva Hellingsæther dirigerer.

Dette er togruten: Tollbodbrygga, Ferjestedsveien, Ridehusgata, Dronningensgate, J.N. Jabobsensvei Nygardssgata, Kronprinsens gate, Tordenskiolds gate, Kirkebrygga/Bankbrygga, Dampskipsbrygga, Storgata, Hollendergata, Farmannsgate.

Toget deles ved Glade hjørne: Trara skole: Glemmengata. Øvrige skoler: Brochs gata/Gunnar Nilsens gate. Tambourafdelingen, kommuneledelsen og Folketoget:

Nygaardsgata (gågata). NB: Deler av sentrum vil bli sperret for biler. Det er gratis parkering i Apenesfjellet, St. Hansfjellet og på Stadion.

Rekkefølge: Flagg, Politi, Kong Frederik IV´s Tambourafdeling af 1704 m/sivilafdeling, Flaggborg v/ speiderne, Lisleby Musikkorps 120 år, Musikkforeningen «VIKEN» og Nøkleby Skolekorps, 17.mai-utvalget, Formannskapet, Bystyret, Kommunedirektør/ledergruppa og delegasjon fra uatemala, Rolvsøy Skolekorps 60 år, Hauge Barneskole 130 år, Nøkleby Skole, Kråkerøy Skolekorps 60 år, Rød Skole, Kråkerøy Rødsmyra Skole, Østre Fredrikstad Skolekorps 25 år, Rød og Hurrød Skolekorps og Manstad Skolekrops, Begby Barne- og Ungdomsskole, Råkollen Borge Musikkorps og Fredrikstad Veterandrill 5 år, Children´s International School, Cicignon Barne- og Ungdomsskole, Fredrikstad Janitsjarskole, Trara Skole, Trosvik Skole, Jælpekorpset og Fredrikstad Pikegarde, Ambjørnrød Skole, Kvernhuset Ungdomsskole 20 år, Hauge Musikkorps, Haugeåsen Ungdomsskole, Blomsterøya 17.maikorps, Lunde Skole, Kråkerøy Ungdomsskole, Onsö Musikforening, Steinerskolen Wang, Ung Torp Musikkorps, FRID FFK 120 år, Fredrikstad Turnforening FBK, Gresvik IF. Gressvik BMX, Fredrikstad Tae kwon do klubb, Kulturhuset EKKO, Stjernen Ung, Trommisjentene, Kongstensvømmerne, Nedre Glomma Turn, «Frigjengere» - her er alle togglade borgere velkommen!, Ukrainsk forening og andre internasjonale grupper, Fredrikstad Bryteklubb, Atlas Russen (Fredrik II, Glemmen, Tomb, Wang, Hans Nielsen Hauge og Akademiet).

En liten gutt i bunad titter på 17-maitoget i Drammen tilbake i 2005. Foto: Lise Åserud / NTB

Drammen

Kl. 10.00: Barnetoget har avmarsj fra Kirkegårdsparken.

Marsrute: Kirkegårdsparken – Peder Buchsgt - Engene - Sundgata - Nedre Storgate - Bragernes torg/østre side - Kirkegata - Bragernes torg/vestre side - Øvre Torggt og inn i Drammen park

Rekkefølge: Politimester, ordfører og 17. mai-komite, Glassverkets musikkorps, Flaggborg v/speiderne, Speiderne, Danvik skolekorps, Danvik skole, Rødskog skole, Konnerud Skolekorps og Konnerud musikkorps, Konnerud skole, Vestbygda skole, Megabandet, Frydenhaug skole, Svendsedammen ungdomsskole, Frelsesarmeens Hornorkester, Hallermoen skole, Norlights Montessoriskole Drammen, Jernbanens Musikkorps, Fjell skole, Skoger skole, Galterud skole, Helleristningen skolekorps, Åskollen skole, Brandengen skole, Marienlyst skole, Høvik og Lier skolekorps, Høvik skole, Gullaug skole, Drammen Jerns Musikkorps, Gulskogen skole, Aronsløkka skole, Åssiden skolemusikk, Åssiden skole, Kiøsterud Ungdomsskole, Øren skolekorps, Øren skole, Bragernes skole, Børresen ungdomsskole, Filadelfia Hornorkester, Drammen realfagsskole, Lier VGS, St. Hallvard vgs, Sonans vgs, Akademiet, Åssiden VGS, Drammen VGS, Strømsgodset Musikkorps.

Sandnes

Avmarsj fra Rådhusplassen kl 09.45 etter angitt oppstilling.

Rekkefølge: Flaggborgen, Sverre Sigurdson Musikkorps, 17.mai-komiteen, Utvalg for oppvekst,Utvalg for kultur, næring og innovasjon, Stangeland skolekorps, Stangeland skole, Vatneli skole, Hana skolekorps, Hana skole, Aspervika skole, Øygard ungdomsskole, Lura skolekorps, Lura skole, Porsholen skole,, Lurahammaren ungdomsskole, Sandnes skolekorps, Trones skole, Smeaheia skole, Giske ungdomsskole, Sandved skolekorps, Sandved skole, Skeiane ungdomsskole, Wang ungdomsskole, Sandnes International School, Tryggheim Forus, Austrått skolekorps, Austrått skole, Iglemyr skole, Høyland ungdomsskole, Bogafjell skolekorps, Bogafjell skole Buggeland skole, Bogafjell ungdomskole.

17. mai refereres ofte til som barnas dag. Med is og pølser og ketchup på finskjorta – og den særnorske, koselige tradisjonen barnetog. Her fra nasjonaldagen i Oslo i fjor. Foto: Annika Byrde / NTB

Tromsø

Kl. 07.00 Speidertoget: Flagget heises ved Speiderhuset klokken 07:00 I Speidertoget går: 1. Flaggborg 2. 17. mai-komitéen 3. Tromsømusikken av 1912 4. Speiderne

Kl. 10.15 Skoletoget: Oppstilling i skolegården på Kongsbakken videregående skole fra klokken 10:15.

Rekkefølgen: Speidernes flaggborg, 17. mai-komiteen og ordfører, Borgtun Musikkorps, Stakkevollan skole, Borgtun skole, Ekrehagen skole, Fagereng skole, Sør-Tromsøya Skolekorps, Bjerkaker skole, Steinerskolen, Mortensnes skole, Tromsø International School, Tromsø Musikken av 1912, Workinnmarka skole, Hamna skole, Solneset skole, Langnes skole, NTG-U Tromsø, Tromsø Folkeskoles Musikkorps, Gyllenborg skole, Prestvannet skole, Fjellheim bibelskole, Grønnåsen skole, Sommerlyst skole, Kongsbakken videregående skole

Sarpsborg

Barnetoget starter klokken 09.30 fra Sarpsborg stadion. Oppmøte er klokken 09.15. Barnetoget avsluttes i Kulåsparken med taler, sang og musikk.

Det settes opp feltanvisninger (A - B - C - D) på høye stolper.

Rekkefølge og oppstilling:

Oppmøte felt A:



Ha-Bo-Na, Varteig og Hafslundsøy skolekorps og Hornnes og Sandbakken skolekorps, Formannsskapet med flere, Flaggborg, Sandesundsveien barneskole, Borgen barneskole, Hafslund ungdomsskole, Hafslundsøy barneskole

Hafslundsøy Musikkorps, Varteig barne- og ungdomsskole, Grålum barneskole, Hafslund barneskole, Navestad skole, Alvimhaugen barneskole

Oppmøte felt B:

Sarpsborg jente- og guttekorps, Kurland barneskole, Sarpsborg CIS, Sandbakken barne- og ungdomsskole

Olavsborg kristne skole

Oppmøte felt C:

Greåker musikkorps, Hannestad barneskole, Tindlund ungdomsskole, Tindlund barneskole, Grålum ungdomsskole, Jelsnes barneskole

Musikkorpset Harmoni

Lande barneskole

Oppmøte felt D:

Kruseløkka ungdomsskole, Hornnes barneskole, Videregående skoler, Lag og foreninger, Sarpsborg Janitsjarkorps

Bodø

Skoletoget:

kl 11.10: Avmarsj fra Østbyen skole.

Rekkefølge: Alstad skolekorps, North Baton Twirling, Østbyen skole,

Grønnåsen skole, Alstad barneskole, Alstad

ungdomsskole.

Rute: Ole Reistadsvei, Børtindgata, Sivert Nilsensgate, Jordbruksveien,

Parkveien, Prinsensgate, Nøstgata, Storgata,

Bankgata, Dronningens gate, Torvgate til Rådhusplassen.

Kl 11.00: Avmarsj fra Aspåsen skole.

Rekkefølge: Bodø Harmonimusikk, Bodøsjøen skole,

Aspåsen skole, St. Eystein skole.

Rute: Parkveien – Nyholmsgata – Fredensborgveien

– Torvgata – Parkveien. Inn i toget etter Alstad

skole i krysset Jordbruksveien/Parkveien.

11.00: Avmarsj fra Bankgata Kunstgressbane.

Rekkefølge: Bodø Janitsjar, Hunstad ungdomsskole, Bankgata skole,

NTG-ung, Bodø videregående skole, NTG videregående skole.

Rute: Bankgata - inn i toget bak St.Eystein skole i krysset Bankgata/ Parkveien.

11.00: Avmars fra Saltvern skole.

Rekkefølge: Saltverns skolekorps, Saltvern skole, Løpsmark skole.

Rute: Reinslettveien – Parkveien. Inn i toget etter

NTG-videregående skole i krysset Reinslettveien/Parkveien.

10.40: Avmarsj fra Rønvik skole.

Rekkefølge: Rønvik skole.

Rute: Amtm.Worsøes gt. – Nordstrandveien – Kirkeveien. Inn i toget etter Saltvern og Løpsmark skole i krysset Reinslettveien/Kirkeveien.



Russen går sist i toget til Rådhusplassen. Skoletoget kommer fram til Rådhusplassen. Bodø Harmonimusikk spiller «Ja, vi elsker». Kulturelt innslag ved: Kristian Iversen. Tale ved elever fra Østbyen skole.

17. mai-tog i Finnmarks største by, Alta. Foto: Alta kommune

Alta

Klokken 12.00: Bytoget i Alta har oppstilling i Skoleveien v/Kontor&Grafisk

Togrute: Skoleveien – Rådhuset – E6- Rundkjøring v/Granshagen – gangveien opp til Nordlyskatedralen og inn i Gågata.

Rekkefølge: Politi, Flaggborg, Formannskapet, Sentrum barnehage, Elvebakken skole, Rishaugen barnehage, Alta Kristne Grunnskole, Nyland studentbarnehage, Alta Siida, Alta Jentesmell, Komsatoppen barnehage, Komsa skole, Alta IF, Saga barnehage, Guovddáš mánáidgárdi, Kaiskuru Nærmiljøsenter m/ skole & barnehage, Nerskogen IL, Kronstad barnehage, Alta Skolekorps, Snehvit barnehage, Tverrelvdalen IL, Alta Seniordansgruppe, UIT, Midtbakken barnehage, Breidablikk barnehage, Furua barnehage, Saga skole, Tverrelvdalen Veterankorps/Tverrelvdalen skolekorps, andre

Togorden Bossekop: Oppstilling i Sorenskriverveien v/Betania Togrute: Sorenskriverveien- E6- Rundkjøring v/Helsesenteret- Markveien- Gågata.

Rekkefølge: Politi, Flaggborg, Læringsverkstedet Tornerose barnehage, Bossekop skole, Bossekop barnehage, Aronnes Janitsjarm, Aronnes skole, Aronnes barnehage, Furuly barnehage, Holmen Gårds-og Naturbarnehage, Øvre Alta skole, IL Frea, IMI barnehage, Holten barnehage, Oterfaret barnehage, Gakori skole, Alta Kristelige skolelag, BUL, Åsen barnehage, Breverud Barnehage, Alta Musikkorps, Røde Kors, SOS-Rasisme, andre, Alta Amcarklubb, Russen

God 17. mai!