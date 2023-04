Rundt 25.000 medlemmer i LO og YS er for tiden ute i streik. Fredag blir ytterligere 17.000 tatt ut dersom konflikten med arbeidsgiversiden ikke er løst.

Boots Apotek kan bli hardt rammet av streiken. Tirsdag sendte PostNord permitteringsvarsel til nær alle ansatte som følge av streiken. Varselet gjelder fra fredag.

Kan bli tomt

Hvis permitteringene trer i kraft, vil det berøre flere av landets apotek, skriver TV 2.



– For apotekkunder vil langvarig streik bety at apotek kan bli tomme for enkelte legemidler og enkelte andre varer, sier kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune til kanalen.

– Kan ikke garantere levering av livsviktige medisiner

Boots apotek opplyser at de har søkt om å få dispensasjon for levering av livsviktige medisiner til sykehus og sykehus-apotek.

Apoteket bruker PostNord som transportør på store deler av sin virksomhet.

– Når man er i situasjoner som denne, hvor man ikke kan garantere levering av livsviktige medisiner og utstyr, er det bekymringsverdig. Derfor har vi satt beredskap internt for å intensivt ivareta dette så godt vi kan, sier Thune.