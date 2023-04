Det var 33 år gamle Lars Erik Saltrø Nilssen fra Frosta som omkom i en trafikkulykke på E6 ved Vikhammer i Trøndelag, mandag 17. april. Det bekrefter Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Navnet frigis i samråd med pårørende.

Politiet opplyser at etterforskningen av trafikkulykken fortsetter og at det er for tidlig å si noe om utfallet.

Politiet fikk melding om at en personbil og en lastebil hadde kollidert front mot front klokken 09:13 mandag morgen. Nilssen satt alene i personbilen. Det samme gjorde lastebilsjåføren, som kom fysisk uskadd etter hendelsen.

Ulykken skjedde nord for Sveberg. Det foregår veiarbeid på stedet og er derfor ikke midtdeler mellom kjørebanene.