En Facebook-konkurranse skapte uventede problemer for TV-profilen.

Tidligere denne uken meddelte Leif Einar Lothe (53) at han skal ta over Pers Hotell i Gol for en kort periode, fra 17. til 23. april. Overtakelsen skjer i forbindelse med at Lothe ønsker litt trening nå som han bygger en campingplass i Odda.

Foto: Skjerdump/Facebook

I den forbindelse lanserte han en konkurranse på Facebook, der vinneren får et deluxe rom for to personer den helgen han drifter hoteller.

Facebook-konkurransen til den tidligere «Farmen Kjendis»-vinneren har ført til flere svindelforsøk i kommentarfeltet. Det advarer Lothe selv om på Facebook.

«IKKJE trykk på lenkja som andre profilar har lagt ut!» advarer han.

Overfor Se og Hør er han tydelig misfornøyd med svindelforsøkene.

– Skulle slått de i hjel alle som driver med sånt faenskap. Nå er guttungen på sporet, jeg kan ingenting om data, sier han til bladet.