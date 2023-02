– Det er helt ufattelig at et så lysende talent som Norlund nå går ut av tiden. Norlund var en utrolig stilsikker og dyktig tegner og hennes lille snøkattprins Syv smelter barnehjerter over hele verden, sier redaksjonssjef Tonje Tornes i Egmont i en pressemelding via NTB.

Dina Norlund debuterte med boken «Snøkattprinsen» i 2020, en tegneserieroman som i Norge har blitt trykket i over 15.000 eksemplarer og også blitt prisnominert og solgt til store markeder utenlands. Blant annet til USA, der den nylig fikk en stjerne fra det prestisjetunge nettstedet Kirkus. En ære som kun tilkommer 10 prosent av barnebøker utgitt i USA.

Kreft



Dina Norlund ble født i Oslo i 1995. hun har hatt en stor følgerskare på sosiale medier, og flere hundre tusen fans har fulgt hennes tegnekurs på YouTube, heter det i pressemeldingen.

Dina Norlunds tegneserie fikk nylig en stjerne-anmeldelse i prestisjetunge Kirkus. Boken kommer ut i USA i midten av mars.

– I de siste årene har Norlund kjempet en kamp mot kreften, samtidig som hun med glede kunne følge sin lille snøkattprins ut i verden. Vi er stolte over at hennes verk snart er tilgjengelig for mennesker i mange land, og vi skal videreføre arven hennes og gjøre boken tilgjengelig for enda flere, sier Tornes.

Et stort tomrom

Blant annet det franske forlaget Albin-Michel har sikret seg rettighetene, og hennes franske redaktør Flore Piacentino sier følgende om de tragiske nyhetene:

– Dina Norlund vil for alltid være en stor kunstner av et internasjonalt format. Like stort som det tomrommet hun nå etterlater seg. Hennes bortgang er et forferdelig sjokk for kunsten og litteraturens verden.

Det opplyses i pressemeldingen at det vil bli avholdt avskjedssermoni for Nordlund onsdag 1. mars i hovedsalen på gamle Deichmanske bibliotek i Oslo.

Salen er åpen fra kl 14 for en stille stund.