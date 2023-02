NRK-sjefen kritiseres for «Debatten»-opptredenen

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen får kritikk for innsatsen under torsdagens «Debatten»-sending på NRK.

Mediekritiker Anki Gerhardsen mener Haugen ikke kom heldig ut av «Debatten».

– Her så vi en kringkastingssjef som fremsto svært defensiv, åpenbart ukomfortabel, og jeg tror de fleste som så på oppfattet at hun hadde problemer med å forsvare det valget NRK tok da de inngikk avtalen med Sofie Steen Isachsen og hennes hyperkommersielle bedrift, sier hun til VG.

Kringkastingssjefen har blitt forelagt kritikken av avisen, men har ikke svart.



– Fremsto hjelpeløs

Under sendingen ble Fürst Haugen hardt utfordret av programleder Fredrik Solvang om kringkasteren bør fortsette samarbeidet med influenser Sophie Elise (28), som har en podkast sammen med venninna Fetisha Williams på NRK. Fürst Haugen sa den er en del av miksen av et bredt tilbud til unge.

– Vi kommer til å gå i dialog med Sophie Elise og finne en annen måte å samarbeide på, sa Haugen under TV-sendingen.

Presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen er heller ikke nådig i sin kritikk.

– Jeg synes at NRK-sjefen fremsto som hjelpeløs i «Debatten». Hun utviste ikke et så godt lederskap som man må kunne forvente av person i hennes stilling. Jeg opplevde at hun manglet den intellektuelle tilnærmingen til en problemstillingen som dette og som en medieleder må ha.

Omstridt Instagram-bilde

Sophie Elise var selv invitert til å møte i « Debatten», men stilte ikke opp. Det gjorde heller ikke Fetisha Williams.

Sofie Steen Isachsen, som hun opprinnelig heter, publiserte forrige søndag et bilde som viste henne selv og en annen influenser sammen foran et speil. Den andre influenseren holdt en liten pose med hvitt innhold, som mange har tolket som narkotika.