I 2006 mottok Russlands president Vladimir Putin den fremste æresmedaljen man kan få i Frankrike, ordenstegnet for Æreslegionen av første klasse. Det var daværende president i Frankrike, Jacques Chirac, som overrakte medaljen.

Da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte Paris i starten av februar, overrakte Frankrikes president Emmanuel Macron den høythengende hedersmedaljen til den ukrainske presidenten. Dette har ført til at debatten om hvorfor Putin fortsatt har sin medalje blusset opp.

– Bør ikke hylles

Mesterkokken Eyvind Hellstrøm er blant et knippe nordmenn som selv har mottatt utmerkelsen.

At Putin fikk utmerkelsen i 2006 har ikke Hellstrøm noen spesielle tanker om, ettersom dette er noe flere får, både som kunstnere og politikere. Men nå mener han situasjonen er en annen, skriver Nettavisen.

– Det er naturlig at man tilbakekaller den på en eller annen måte. Når man har startet krig i Europa bør man ikke hylles, sier Hellstrøm til Nettavisen.

Macron har ifølge Sky News åpnet for at Putin kan strippes for medaljen.

– Er det en mann i verden som ikke bør tildeles den utmerkelsen, er det Putin, sier kokken.

Han legger til at det snart er 20 år siden Putin fikk utmerkelsen, og at situasjonen var litt annerledes da enn nå.

Et knippe nordmenn

Eyvind Hellstrøm ble utnevnt til ridder i den franske Æreslegionen, Chevalier de la Legion d'Honneur, i den franske ambassaden. Her overrekkes ordenen av den verdenskjente kokken Paul Bocuse. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Thorbjørn Jagland, Terje Rød-Larsen, Wenche Foss og Eyvind Hellstrøm er blant de få nordmennene som har mottatt ordenstegnet for den franske Æreslegionen, for å ha gjort en innsats for Frankrike.

Hellstrøm mottok utmerkelsen i 2007 fordi han gjennom flere år har vært positiv til Frankrike og fremmet landet som kulturnasjon.

Til Nettavisen forteller Hellstrøm at han på en måte har vært talsmann for franske verdier gjennom sitt fag og en del bøker han har skrevet.

Den tradisjonsrike utnevnelsen ble etablert av Napoleon Bonaparte i 1802.