Politiet opplyste om hendelsen like før klokken 21.

– Operasjonssentralen fikk fredag kveld melding om at en person gikk med våpen i Kristiansand sentrum. Da politiet kom i kontakt med personen oppsto det en truende situasjon som resulterte i at politiet avfyrte skudd, skriver Agder-politiet i en pressemelding.

Ingen politibetjenter ble skadd i situasjonen, opplyser politiet.

Spesialenheten og Kripos koblet inn

Spesialenheten bekrefter at en person ble skutt i beinet i forbindelse med aksjonen. Vedkommende ble kjørt til sykehus.

– Spesialenheten har besluttet å iverksette etterforskning. Formålet med etterforskningen er å få belyst hendelsesforløpet og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen hvor det ble avfyrt skudd, skriver de i en pressemelding.

De skriver videre at Kripos er varslet, og at de vil bistå med åstedsundersøkelser.

– Våpen involvert vil bli sikret. Spesialenheten vil avhøre tjenestepersoner og vitner så snart som mulig. Av hensyn til den videre etterforskningen gis det ikke mer detaljert informasjon om saken på nåværende tidspunkt, heter det videre.

Et område i Kvadraturen i Kristiansand er sperret av etter aksjonen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Vitne forteller om mann med kniv

Ifølge Fædrelandsvennen skjedde hendelsen i Nybyen, nord i Kvadraturen.

Et område skal være sperret av, og et vitne forteller til avisen at hun tidligere så en mann med en lang kniv i nærheten av stedet.