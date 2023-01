Onsdag ettermiddag advarer Helsenorge på sine nettsider om falske svindel-tekstmeldinger.

– Det sendes for tiden ut falske SMS-meldinger som utgir seg for å være fra Altinn/Helsenorge. Ikke klikk på lenkene i disse meldingene, står på det Helsenorges nettsider.

Helsenorge understreker at de aldri be deg om kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder eller kontonummer via SMS eller e-post.

– Det blir dessverre sendt ut e-post fra kilder som utgir seg for å være Helsenorge, men som er forsøk på svindel. Formålet med de falske e-postene er å lure til seg sensitiv informasjon og penger. Vi har ingen «Logg inn»-lenke i meldingene vi sender. Vi sender heller ikke lenker uoppfordret i e-post eller SMS.

For å være trygg, logg deg alltid inn via helsenorge.no eller Helsenorge-appen, lyder oppfordringen.