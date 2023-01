– Det stemmer at vi er blitt kjærester, og vi har det veldig fint sammen, sier paret til nyhetskanalen. Mer enn det ønsker de ikke å si.

På nyttårsaften delte Sonstad et bilde av de to sammen etter nyttårsfeiring i Trondheim.

«Takk for alt, 2022 - heisann 2023!», skriver Sonstad på Instagram.

I 2021, under et juleshow i Olavshallen i Trondheim med Sonstad og Are Sende Osen (52), var Julie Dahle Aagård gjesteartist.

TV 2 erfarer at paret har vært kjærester siden i fjor høst.

Sangerinnen Dahle Aagård har erfaring fra musikk-, TV- og teater-universet.

Klaus Sonstad er en norsk journalist, komiker og programleder i TV og radio. Inntil nylig har han ledet radioprogrammet «Are og Odin» sammen med Are Sende Osen, men etter 20 år bekreftet duoen i desember at de to gir seg hos NRK.