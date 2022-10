I en pressemelding tirsdag går Politiet i Agder ut med navn og bilde på den savnede Farsund-kvinnen, som har vært savnet siden natt til søndag.

33 år gamle Miriam Isabel Kittilsland ble sist sett i Farsund sentrum midnatt natt til søndag 23. oktober. Foto: Privat/Politiet

33 år gamle Miriam Isabel Kittilsland var iført en sort semsket skinnjakke, mørkeblå dongeribukser og hvite joggesko da hun sist ble sett i Farsund sentrum rundt midnatt natt til søndag.

Politiet går ut med navn og bilde av den savnede i samråd med de pårørende.

Dersom publikum har sett den savnede, eller har andre opplysninger om den savnede, bes de ta kontakt med politiet på telefon 02800.

– Vi har ikke sett henne på noen opptak fra videokamera fra sentrum, men vi jobber videre med å sikre alle slik. Vi gjør også avhør, forteller fungerende politistasjonssjef ved Farsund og Lyngdal politistasjon, Jan Åge Sakariassen til VG tirsdag ettermiddag.

Han forteller til avisen at politiet onsdag også vil søke i sjøen.

– Ja, nå vil vi ned i vannet. Vi skal søke med sonde i morgen nær der hun sist har vært sett og sykkelen ble funnet.

Politistasjonsjefen påpeker til VG at de så langt ikke har noen opplysninger som tyder på at det har skjedd noe straffbart. Det er ifølge ham heller ingenting som tyder på at det har vært en ønsket forsvinning fra hennes egen side, eller at hun skal ha ønsket å skade seg selv.

Letingen etter kvinnen ble satt på vent tirsdag morgen. Da hadde politi, redningsskøyte og frivillige søkt etter kvinnen i området siden mandag.

– Det begynte med en bekymringsmelding fra en bekjent av kvinnen søndag ettermiddag om at kvinnen ikke hadde kommet til rette. Vi har derfor startet en leteaksjon i dag i Farsund by med politi, redningsskøyte og frivillige, og parallelt med dette pågår det også etterforskning, sa operasjonsleder Eivind Formo i Agder politidistrikt til NTB mandag kveld.