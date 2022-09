Litt over halv ti torsdag kveld kunne Oslos innbyggere observere et svært lavtflyvende, stort fly over Oslo.

De mange lysene gjorde flyet iøynefallende, og ABC Nyheter ble kontaktet av bekymrede lesere.

Ikke registrert på FlightRadar24

Tidligere samme kveld kunne man se på FlightRadar24 at et Nato-fly fra Athen landet på Gardermoen. Foto: Skjermdump / FlightRadar24

De mer interesserte oppdaget nok også at flyet ikke var å finne på oversikten til internettjenesten FlightRadar24, en tjeneste som viser flysporingsinformasjon i sanntid på et kart.

Tidligere samme kveld landet det et Nato-fly på Gardermoen, som hadde tatt av fra Athen, ifølge FlightRadar24.

Etter gassrør-sabotasjen i Østersjøen tidligere denne uken har Ukraina-krigen kommet litt nærmere Norge. I tillegg har flere droneobservasjoner i blant annet Nordsjøen skapt bekymring og frykt blant befolkningen.

Forsvaret: – Et rutinemessig oppdrag

ABC Nyheter kontaktet Forsvaret for å komme i bunns i mysteriet.

En talsperson i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), kan berolige befolkningen:

– Dette var et helt rutinemessig transportoppdrag. Flyene du viser til er et norsk C-130J super Hercules og et Nato Multirolle tank- og transportfly, får ABC Nyheter opplyst via e-post.

– Sistnevnte er en Nato-kapasitet som Norge har kjøpt seg inn i. Dette er altså kapasiteter som Norge kan benytte seg av i fred, krise og krig.

Hercules-flyet som var det mystiske flyet er ett av fire slike fly som til daglig holder til på Gardermoen militære flystasjon, og er et taktisk transportfly som brukes av Forsvaret i inn- og utland til støtte for egne styrker og det sivile samfunn, legger de til.

– Norske styrker trener ofte med Nato-kapasiteter i våre nærområder. At Natos multirolle tank- og transportfly evner å operer i Norge, våre nærområder og ved våre flyplasser er viktig for vår kollektive sikkerhet i Norge og Nato, avslutter de.

De avviser samtidig bestemt at tilstedeværelsen er knyttet til en opprustning i lys av krigen.