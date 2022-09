De nye lesertallene fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er hyggelig lesning for ABC Nyheter.

I prosent er det ingen av de store riksmediene som øker mer enn oss i antall daglige digitale lesere fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022. Oppgangen er på hele 25,72 prosent, til i alt 261.294 lesere.

– Dette er svært gode tall for oss. De viser at vi treffer leserne med nyhetsdekningen vår, og at vi har gjort riktige prioriteringer. Det aller viktigste vi gjør er å dekke de største og viktigste nyhetene godt og bredt, hard og seriøst. Det skal være godt journalistisk håndverk og lite tullenyheter på ABC Nyheter. Tallene viser at det står vi oss på, sier redaktør i ABC Nyheter, David Stenerud.

Bare Dagbladet har større antall nye lesere i rene tall, 55.711 mot 53.456. Norges minste riksavis, Dagen, har en prosentvis større oppgang, imponerende 41,76 prosent, men økningen er i rene tall bare 6809.

Blant de brede digitale riksmediene er ABC Nyheter Norges sjette største, etter VG, NRK, Dagbladet, TV 2, Nettavisen og Aftenposten, og godt foran aviser som Dagsavisen, Vårt Land, Nationen, Klassekampen og Dagen.