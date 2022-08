Programleder Samantha Skogrand har fått ny jobb. Hun blir nå en del av P4s Radiofrokost sammen med Bjørn Faarlund og Michael Andreassen, skriver VG.

– Jeg gleder meg veldig til å rendyrke radio igjen. Det var det som virkelig lokket meg, sier Skogrand til avisen.

Hun kommer fra NRKs sportsredaksjon. Tidligere har Skogrand vært profilert sportsanker hos TV 2, og jobbet i Radio Norge og Radio 1.

– Jeg hadde et vikariat på sporten i NRK og jeg jobbet i turnus, hadde både morgenvakter og kveldsvakter. Nå får jeg fast arbeidstid. Det blir også veldig bra. Jeg har jo to små barn, Magnus som er tre og et halvt år og Elsa som er ett år, forteller Skogrand til VG.

Hun blir å høre på P4s Radiofrokost fra 7. september. Skogrand er forlovet med den tidligere skiskytteren Emil Hegle Svendsen.