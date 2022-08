Jorden har bremset farten i 50 år – nå tror forskere at de vet hvorfor

Jorden har begynt å spinne i en langsommere hastighet, noe som gjør dagene lengre. Forskere sliter med å forstå hvorfor.

Generelt er det et par prosesser å peke på som har forlenget jordens dag fra dens omtrent 86.400 sekunders lengde.

– Over millioner av år har planetens rotasjon blitt bremset ned på grunn av friksjon forårsaket av månen.

– Hvert 100. år legges det til rundt 2,3 millisekunder til lengden på en dag – for milliarder av år siden varte en dag på jorden bare i 19 timer.

Roterer saktere

Nå er imidlertid jordens synkende rotasjonshastighet et udiskutabelt faktum og det har pågått de siste 50 årene.

Totalt sett har jordens rotasjon avtatt med omtrent 6 timer de siste 2740 årene, ifølge en studie publisert i The Royal Society i 2016, gjengitt av Independent.

«Det er funnet at rotasjonshastigheten avviker fra ensartethet, slik at endringen i lengden på den gjennomsnittlige soldagen (lod) øker med en gjennomsnittlig hastighet på +1,8 ms per århundre. Dette er betydelig mindre enn hastigheten som er forutsagt på grunnlag av tidevannsfriksjon, som er +2,3 ms per århundre», skrev forskerne i rapporten.

Verdens korteste dag

Jorden nådde sin korteste dag siden oppfinnelsen av atomuret den 29. juni 2022, men den generelle trenden er at dagene blir lengre – uten noen forklaring lett tilgjengelig.

Det er noen teorier: Værsystemer som smelter iskappene kan ha en effekt på lang sikt, ettersom planeten i lavere høyder krymper innover. Disse har imidlertid gått ned i jevn hastighet, så det passer kanskje ikke til en så plutselig endring.

Det er mulig at svingninger i planetens rotasjonshastighet kjent som «Chandler-svingningen» – hvor små, uregelmessige bevegelser av jordens geografiske poler over jordklodens overflate – kan forårsake et sammenstøt.

Til slutt kan prosesser i jordens indre eller ytre lag, hav, tidevann eller til og med klima forårsake det.

Store jordskjelv kan også endre lengden på en dag, men denne effekten er vanligvis minimal.