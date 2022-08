Tirsdag kom nyheten om at Gjermund Cappelen (56) er løslatt på prøve etter å ha ha sonet to tredeler av dommen på 13 års fengsel for grov korrupsjon og smugling av 16,7 tonn hasj. Dommen fikk han i 2020, men han har sittet i fengsel helt siden han ble pågrepet 19. desember 2013.

Politispaner Eirik Jensen (65) ble i samme sak dømt til 21 års fengsel for blant annet grov korrupsjon.

Milliardomsetning



Under rettssaken i Oslo tingrett anslo Cappelen selv å ha tjent 85 millioner kroner på smugling av hasj. Ifølge anslag fra påtalemyndigheten omsatte Cappelen cannabis for 825 millioner kroner.

I realiteten omsatte han for over én milliard, skriver Nettavisen.

Cappelen levde et realt luksusliv før han ble pågrepet.

– Staten vil banke på døren



Når han nå igjen skal leve i en fri tilværelse, blir det langt mindre overdådig, for på grunn av den enorme gjelden til staten får han ikke mye å rutte med. Gjelden er, ifølge Nettavisen, krympet fra 825 millioner til 820 millioner etter at en del verdigjenstander som ble beslaglagt er blitt solgt.

– Den gjelden består. Det er også sannsynlig og naturlig at staten, som er kreditor, vil banke på døren så snart han tjener mer enn til livets opphold, sier advokaten Benedict de Vibe, som har vært forsvarer for Cappelen i en årrekke, til Nettavisen.