Flere kilder fra PST og kriminalpolitiet sier til Dagbladet at det foregår en løpende vurdering om Bhatti skal etterlyses internasjonalt gjennom Interpol for sin kobling til siktede for masseskytingen i Oslo lørdag; Zaniar Matapour.

Ifølge PST har Matapour og Bhatti kjent hverandre lenge og vært i samme ekstreme islamistiske miljø. De to skal ha blitt observert sammen i en bil på Stovner i april i år.

Skal være i Pakistan

Bhatti skal for tiden være i Pakistan og forlot Norge 4. juni. Han var dermed ikke i landet da angrepet skjedde forrige lørdag. Han har blitt tett fulgt av PST i snart 20 år som følge av sin sentrale rolle i det ekstreme islamistiske miljøet.

Dersom Bhatti blir etterlyst enten offentlig eller internt, vil pakistansk politi måtte pågripe ham dersom han fortsatt er i landet, skriver Dagbladet.

Pride-hat teori styrket

Matapour har siden pågripelsen nektet å la seg avhøre og har dermed ikke kunnet gi politiet noe indikasjon hvorvidt det var andre involvert i planleggingen av angrepet. Politiet er sikre på at han utførte skytingen mot flere utesteder i Oslo natt til lørdag alene. To personer, Kåre Arvid Hesvik og Jon Erik Isachsen døde i angrepet, mens flere ble skadd.

Selv om siktede ikke har latt seg avhøre, mener politiet og PST at etterforskningen har styrket teorien om at angrepet var en bevisst handling mot Pride og det skeive miljøet i Oslo.