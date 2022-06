Offentliggjør navn på de drepte under masseskytingen i Oslo

Det var Kåre Arvid Hesvik og Jon Erik Isachsen som ble drept under masseskytingen i Oslo natt til lørdag. Det skriver politiet i en pressemelding utstedt mandag formiddag.

Kåre Arvid Hesvik ble født i 1962 og var bosatt i Bærum kommune.

Jon Erik Isachsen ble født i 1968. Han beskrives av familien som en kjærlig far som vil bli dypt savnet.

Det var natt til lørdag 25. juni at en mann åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet, London og Herr Nilsen samt et gatekjøkken i Oslo.

Zaniar Matapour (43) er siktet for drapene på det to, samt for drapsforsøk og terror. Over 20 personer ble skadd under hendelsen.