I land etter land kommer det nå rapporter om en ny virusvariant som smitter raskere enn forløperen omikron.

I Portugal står BA.5 for nesten alle nye tilfeller av coronarinfeksjon. Det samme skjer i USA, Sveits, Tyskland og delvis i Danmark.

Øker i mer enn 50 land



Ifølge European Agency for Communicable Disease Control (ECDC) er undervariantene BA.4 og BA.5 mer smittsomme og kan også ramme personer som tidligere har vært smittet, skriver Expressen.

Variantene ble først oppdaget i Sør-Afrika i januar og februar. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) står disse for en økning i nye tilfeller i over 50 land og dominerer nå smittespredningen verden over.

Dansk ekspert: – Det kan jeg ikke se vil skje med BA.5

Men til tross for økt smitte er det trolig lite sannsynlig at strenge restriksjoner står for tur.

– Nei, det har jeg vanskelig for å forestille meg. Begrunnelsen skulle i så fall være at veldig mange blir alvorlig syke, og at sykehusene blir belastet. Det kan jeg ikke se vil skje med BA.5, sier Christian Wejse, spesialist i infeksjonssykdommer og førsteamanuensis i global helse ved Aarhus Universitet, til Berlingske.

Nakstad: – Stadig flere får BA. 5-varianten i Norge



Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det er grunn til å anta at den nye omikron-varianten BA.5 trolig vil bli dominerende også i Norge i løpet av svært kort tid.

– Jeg tror BA. 5 vil utgjøre flertallet av påviste tilfeller i Norge når sommerferien er over. Det betyr ikke det samme som at vi nødvendigvis vil få en stor smittebølge nå, men av dem som blir smittet med covid-19 nå, er det stadig flere som får BA. 5-varianten og ikke BA.2, som har dominert så langt i år, sier Nakstad til TV 2.

Dette bekreftes også av en ny, oppdatert rapport fra FHI.

«De første funnene av BA.4-virus i Norge ble gjort i forrige uke. Dette kan være begynnelsen på at BA.4 og BA.5 overtar for BA.2, slik en ser i en del andre europeiske land, skriver Folkehelseinstituttet.

FHI venter økning i antall innleggelser

Det er foreløpig ingen tegn på at sykdomsbildet med BA.4 eller BA.5 er annerledes enn ved tidligere omikron-varianter.

– Vi må vente at det vil være en økning i antall innleggelser og behov for intensivbehandling og etter hvert dødsfall i ukene som kommer , sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til TV 2.

Hun sier at den forventede høstbølgen trolig vil komme tidligere, og at nordmenn allerede nå må forberede seg på at den nye smittebølgen vil treffer landet i sommer.