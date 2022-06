53 år gamle Millehaugen, som er dømt for blant annet to ulike drap, har vært etterlyst siden onsdag i forrige uke etter at han ikke kom tilbake fra permisjon til Trondheim fengsel.

Politiet slo raskt såkalt riksalarm, og Millehaugen ble etterlyst både i Norge og utlandet. Politiet gikk ut med en rekke bilder og opplysninger i håp om å generere tips fra publikum. Det skulle vise seg å gi resultater.

– Pågripelsen skjedde som følge av tips vi fikk i går, tips som gikk ut på at han var observert i området, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet sendte ut store politistyrker ut i områdene rundt Ulsrudvannet i Østmarka. Det regnet i området onsdag formiddag, da en politipatrulje plutselig observerte Millehaugen gående på en sti. Han ble umiddelbart pågrepet uten dramatikk, forklarer Enoksen.

– Han var preget av å ha vært ute en stund, sier han.

Kan ha vært i skogen hele uka

Millehaugen var på en seks timer lang permisjon onsdag i forrige uke. Han skulle etter planen ikke forlate Trondheim, men ble observert på Værnes lufthavn, og senere Oslo lufthavn, Oslo Sentralstasjon og til slutt Helsfyr T-bane. Da hadde han byttet til seg en større tursekk enn den han forlot fengselet med.

Oslo-politiet tok ganske raskt over etterforskningen av saken, som følge av at han var observert i Oslo. Svensk politi var også koblet på og gjennomførte blant annet en aksjon på en bolig i Sverige i forrige uke

Politiet er foreløpig usikre på hvor 53-åringen har oppholdt seg gjennom uken han har vært på rømmen.

– Det er i alle fall grunn til å tro at han har vært i dette området siden i går, så får vi se hva han sier i avhør, sier politiadvokaten, som sier han ikke var bevæpnet da han ble pågrepet.

– Han hadde en liten foldekniv på seg, men det er nok noe han kun har hatt bruk for i skogen, sier Enoksen.

– Kan straffes

Millehaugen sitter nå i arresten på politistasjonen på Grønland. Det er uklart hva som nå skjer videre.

– Det blir jo et spørsmål om hvor han skal sone resten av straffen. Det er for tidlig å si nå, det blir opp til Kriminalomsorgen å avgjøre. Han kan jo i prinsippet straffes for å ha unndratt seg en rettskraftig dom, men det er også for tidlig å si noe om, sier Enoksen.

Politiet har vært avhengig av tips fra publikum og har fått inn over 100 tips i saken.

– Dette har vært en intensiv etterforskning der vi har satt av store ressurser for å komme i mål. Vi er fornøyd med at vi nå har kontroll på ham, sier han.

Har vært på flere permisjoner

Det var sjette gangen Millehaugen var på permisjon fra Trondheim fengsel. De foregående permisjonene gikk normalt for seg som planlagt.

Kriminalomsorgen har tidligere forsvart at Millehaugen fikk permisjon fra fengselet.

– Hovedutfordringen til Kriminalomsorgen er at vi skal legge til rette for at innsatte kan tilpasse seg et liv i frihet. I det ligger at permisjon er et viktig grep, har fungerende regiondirektør Tore Råen i Kriminalomsorgen tidligere sagt til NTB.

Han pekte på at de aller fleste innsatte vil bli løslatt til slutt i Norge. Kriminalomsorgen anser det ikke som ønskelig at innsatte blir løslatt uten å ha fått prøve seg ute i samfunnet i kortere tidsrom først.

– Det anser vi som enda verre for samfunnssikkerheten, sa Råen til NTB den 2. juni.

Politiet tror Millehaugen fikk hjelp til å bestille flybillett. En mann ble i forrige uke pågrepet, mistenkt for å ha vært involvert i Millehaugens flukt. Mannen nektet for å ha hatt noe med saken å gjøre, han ble raskt løslatt av politiet.

Skal ikke sone videre i Trondheim

Millehaugen rømte fra en permisjon fra Trondheim fengsel. Fengselet bekrefter at han ikke skal sone videre der.

Vi har allerede hatt dialog med regionen og Direktoratet. Han har vært der i ti år og vi mener at det kan være fornuftig at han soner videre et annet sted, sier fengselsleder Egil Gabrielsen ved Trondheim fengsel til VG.

Han viser til at det er mange andre fengsler som har tilsvarende sikkerhetsnivå som ved Trondheim fengsel, og han påpeker at det ikke er uvanlig at insatte soner straffen videre i et annet fengsel.

Dømt for to drap

Millehaugen er av flere omtalt som en av Norges farligste menn. Han har sittet nærmest hele sitt voksne liv i fengsel.

I 1993 ble han dømt til 17 års fengsel for å ha skutt og drept en fengselsbetjent etter et rømningsforsøk fra varetekt i Sarpsborg i 1992. I tillegg er han dømt for biltyverier, innbrudd og væpnet ran. Også i 2000 stakk han av under permisjon og rømte sammen med kjæresten sin. Først åtte måneder senere ble han tatt.

I 2012 ble han dømt til 21 års forvaring med minstetid på ti år for å ha drept Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed – og det er denne forvaringsdommen han fortsatt soner i Trondheim fengsel.