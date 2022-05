Flere er involvert i trafikkulykker i år enn i fjor, viser ferske tall fra Trygg trafikk.

I løpet av april og mai i 2021 mistet ti personer livet i trafikken. I år er tallet doblet. 13 har mistet livet i april, og 8 i mai, til tross for at vi bare er litt over halvveis i måneden.

Urolig

– Dette er en tragisk utvikling, sier regionleder Knut Olav Røssland Nestås ved Trygg Trafikk i Vestland.

Den dystre statistikken gjør ham urolig.

Den delen av året vi nå beveger oss inn i, med varmere vær og tørrere veier, fører visst nok til at flere tar større sjanser i trafikken. Det er også flere motorsyklister som entrer veiene, i tillegg til flere myke trafikanter på fotgjengerfeltene.

Søndag omkom fire tsjekkiske turister i en trafikkulykke i Steigentunnelen i Nordland etter å ha kollidert med en traktor.

Natt til fredag satt en mann fastklemt i bilen sin, etter å ha kjørt av veien i Gjesdal kommune. På et tidspunkt skal mannen ha vært bevisstløs, før han ble fraktet til sykehus.

Peker på pandemien

Kjøring i ruspåvirket tilstand og for få trafikkontroller er noen av hovedgrunnene til de økende dødsfallene.

I tillegg peker avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, Guro Ranes, på coronaviruset som en mulig årsak.

– Etter pandemien ferdes flere på veiene og det er en endring i reisemønstrene til folk. Flere land i Europa har en økning i antall ulykker etter pandemien, så det er grunn til å tro at dette også spiller inn hos oss, uten at vi med sikkerhet kan si hvordan det fører til flere ulykker, sier Ranes.

– Forferdelig

Høy fart, rus og mangel på bilbelte er fellesnevnerne for de fleste dødsulykkene i Norge, utdyper hun. Omtrent 40 prosent av dem som omkommer i trafikken har ikke benyttet seg av bilbelte, og hele 20-25 prosent av ulykkene kan knyttes til kjøring i ruspåvirket tilstand.

Vanligvis er ulykkestallene i Norge, som har et av de tryggeste vegnettene i Europa, lave.

– Vi er generelt gode på trafikksikkerhet her til lands, men det vi har sett de siste månedene er forferdelig. Det gjør inntrykk på oss og alle som leser om dødsulykkene som har skjedd den siste tiden, sier Ranes.