Dorthe Skappel (59) skriver på sin Instagram-profil torsdag at hun ble ranet på ferie i Barcelona. Hun skriver at hun ble frastjålet sekken sin, og at hun mistet pass, førerkort, bankkort, mobil, strikketøy og personlige gjenstander.

– Har brukt to dager på politistasjoner både i inn- og utland. Heldigvis er TV 2 en drøm å være ansatt i, skriver hun.

Skappel legger til at hun har allerede fått på plass en ny telefon av arbeidsgiveren.

Til Dagbladet forteller TV-profilen at hun trodde hun hadde kontroll på sekken som lå mellom henne og ektemannen Jon.

– Det verste var at cafeen hadde overvåkingskamera, så vi fikk etterpå se hva som faktisk hadde skjedd. Én mann satt rett bak oss, og så kom det en annen inn etterpå. De to samarbeidet, og klarte snike til seg bagen uten at vi registrerte det, sier hun til avisen.